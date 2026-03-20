ترامب: لم يتبق لدى إيران قادة نتحدث إليهم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لم يتبق لدى إيران “قادة” نتحدث إليهم، وذلك حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وأضاف ترامب: "عملياتنا في إيران تحقق نجاحا كبيرا، تمكنَّا من القضاء على البحرية الإيرانية، ولن نسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للصحفيين في البيت الأبيض، عن ارتياحه لمستوى الدعم الذي لمسه من اليابان، للعمليات العسكرية الأمريكية في إيران.

وقارن الرئيس الأمريكي ذلك، بالحلفاء الأوروبيين، الذين أبدوا “دعما أقل وضوحا” خلال تصاعد الصراع.

وقال ترامب للصحفيين، خلال اجتماع ثنائي مع رئيسة الوزراء اليابانية “سناء تاكايتشي”،: “لقد حظينا بدعم وعلاقة ممتازة مع اليابان في كل شيء. وأعتقد، استناداً إلى التصريحات التي قُدمت لنا أمس وأول أمس، فيما يتعلق باليابان، إنهم يتخذون موقفاً جاداً بالفعل”، مضيفا: "على عكس حلف الناتو".