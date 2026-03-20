ترامب: المعركة في إيران حسمت عسكريا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المعركة في إيران حسمت عسكريا، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

وقال ترامب:" الحلفاء في الناتو يرفضون المساعدة في مضيق هرمز ويتذمرون من ارتفاع أسعار النفط".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية اعتقال 45 انفصاليا من العملاء للكيان الصهيوني بمحافظتي قزوين وأذربيجان الغربية.

وفي وقت لاحق ؛ أعلنت السلطات الإيرانية، اعتقال نحو 500 جاسوس بتهم تتعلق بتسريب معلومات إلى جهات تعتبرها طهران معادية، وفق ما أكده قائد الشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان .

وأوضح رادان، أن قرابة نصف هذه القضايا مرتبطة بحوادث وصفها بالخطيرة، مشيراً إلى أن بعض الموقوفين متهمون بتزويد أطراف خارجية بإحداثيات مواقع محددة، فيما يُشتبه في قيام آخرين بتصوير أماكن تعرضت لغارات وإرسال تلك المواد إلى الخارج، من دون الكشف عن توقيت تنفيذ الاعتقالات.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الأجهزة الأمنية نفذت عمليات توقيف في عدة مناطق من البلاد خلال اليوم نفسه.