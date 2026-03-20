قائد فيلق القدس: المقاومة تتحرك منفردة للدفاع عن إيران ضد أمريكا وإسرائيل

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، أشاد بـ"جبهة المقاومة" التي تمثل حلفاء طهران الإقليميين، وذلك لقتالهم المزعوم للولايات المتحدة وإسرائيل في الصراع الحالي.

ويُعدّ هذا البيان الأول لقاآني منذ اغتيال إسرائيل للمرشد الإيراني علي خامنئي في 28 فبراير ، مع بدء الحملة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

وأكد قاآني أنه بات جليّاً للجميع أنّ جبهة المقاومة تمتلك قدرات قيّمة للغاية، ودخلت الحرب ضدّ أمريكا والكيان الصهيوني بشكل مستقلّ من تلقاء نفسها ودافعت عن إيران.

وأوضح قائد فيلق القدس "ثقوا بأن جبهة الحق ستزداد قوة واقتداراً يوماً بعد يوم"، مشيرا إلى أن استشهاد قادة وزعماء هذه الجبهة سيؤدّي إلى بزوغ فجر جديد وضخّ دماء جديدة في عروقها.

وقال إنه ببركة دماء الشهداء ستستمر هذه الجبهة في محاربة أعداء الإسلام والبشرية بقوة أكبر مما مضى وسنشهد قريباً هزيمتهم.

أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية اعتقال 45 انفصاليا من العملاء للكيان الصهيوني بمحافظتي قزوين وأذربيجان الغربية.

وفي وقت لاحق ؛ أعلنت السلطات الإيرانية، اعتقال نحو 500 جاسوس بتهم تتعلق بتسريب معلومات إلى جهات تعتبرها طهران معادية، وفق ما أكده قائد الشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان .

وأوضح رادان، أن قرابة نصف هذه القضايا مرتبطة بحوادث وصفها بالخطيرة، مشيراً إلى أن بعض الموقوفين متهمون بتزويد أطراف خارجية بإحداثيات مواقع محددة، فيما يُشتبه في قيام آخرين بتصوير أماكن تعرضت لغارات وإرسال تلك المواد إلى الخارج، من دون الكشف عن توقيت تنفيذ الاعتقالات.