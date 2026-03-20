تحذير من الشاي باللبن مع كحك العيد.. أضرار ونصائح لتناوله بشكل صحي

مع حلول عيد الفطر وعودة العادات الغذائية المرتبطة بالمناسبة، يتصدر “الشاي باللبن مع كحك العيد” قائمة المشروبات المفضلة لدى المصريين، خاصة في الصباح وخلال الزيارات العائلية.

لماذا قد يكون الشاي باللبن مع كحك العيد غير صحي؟

في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، حذر الدكتور معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية، من الإفراط في تناول هذا المشروب، خاصة مع الحلويات الغنية بالسكر والدهون.

وأوضح د. معتز القيعي أن المشكلة لا تكمن في الشاي أو اللبن كل على حدة، ولكن في التفاعل بين مكونات المشروب مع الحلويات مثل الكحك، وهو ما قد يؤثر على امتصاص العناصر الغذائية، ويزيد من السعرات الحرارية المستهلكة.

الشاي باللبن يقلل امتصاص الحديد

وأشار إلى أن الشاي يحتوي على مادة التانينات التي قد تقلل من امتصاص الحديد، خاصة الحديد النباتي، وعند تناوله مع اللبن؛ قد يتضاعف هذا التأثير.

وأكد أن هذه المشكلة قد تمثل خطورة خاصة على الفئات التالية:

ـ مرضى الأنيميا.

ـ الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد.

ـ الأطفال والنساء.

تأثير الشاي باللبن على الهضم بعد كحك العيد

وأضاف القيعي أن تناول الشاي باللبن مباشرة بعد أكل كحك العيد قد يسبب الآتي:

ـ انتفاخ المعدة

ـ الشعور بالثقل

ـ بطء عملية الهضم

مشيرا إلى أن ذلك يحدث؛ لأن الجمع بين “الدهون والسكريات” مع “مشروب يحتوي على اللبن”؛ قد يكون صعب الهضم لدى بعض الأشخاص.

هل يقلل اللبن فوائد الشاي؟

وأوضح أن الشاي غني بمضادات الأكسدة، لكن إضافة اللبن قد تقلل من كفاءة هذه المركبات؛ بسبب ارتباط بروتينات اللبن بها، مما قد يقلل جزءًا من فوائد الشاي الصحية.

سعرات حرارية إضافية بدون انتباه

وحذر من أن تناول عدة أكواب من الشاي باللبن مع كحك العيد، خاصة مع إضافة السكر؛ قد يؤدي إلى استهلاك سعرات حرارية مرتفعة دون الشعور، مما قد يسهم فيما يلي:

ـ زيادة الوزن.

ـ ارتفاع سكر الدم.

ـ زيادة الدهون.

نصائح لتناول الشاي باللبن بشكل صحي في العيد

وقدم د. معتز القيعي عدة نصائح لتقليل الأضرار السابق الإشارة إليها، ومنها:

ـ عدم شرب الشاي باللبن مباشرة بعد تناول كحك العيد.

ـ الاكتفاء بكوب واحد يوميًا.

تقليل كمية السكر.

ـ ترك فاصل زمني لا يقل عن ساعة بعد الأكل.

ـ تجنب الإفراط فيمها خاصة لمرضى الأنيميا.

متى يجب الحذر من الشاي باللبن؟

وأكد القيعي أن الفئات الأكثر حاجة للانتباه من هذا الأمر، تشمل:

ـ مرضى الأنيميا.

ـ أصحاب المعدة الحساسة.

ـ من يتبعون أنظمة إنقاص الوزن.

ـ مرضى السكري.

كما أكد أن الشاي باللبن مع كحك العيد ليس ممنوعًا، لكن الاعتدال في الكمية، واختيار التوقيت المناسب لتناوله؛ هو الحل لتجنب أي آثار سلبية.