المؤتمر: زيارة الرئيس السيسي للبحرين والسعودية استكمال لجولة خليجية تجسد دعم مصر الكامل

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن الجولة الخليجية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين تحمل دلالات سياسية واستراتيجية بالغة الأهمية، وتعكس بوضوح نهج الدولة المصرية القائم على التحرك الفعال لا الاكتفاء بالتصريحات، حيث تترجم القاهرة مواقفها الثابتة إلى خطوات عملية ملموسة على أرض الواقع، في توقيت إقليمي بالغ الحساسية والتعقيد.

وأوضح فرحات أن هذه الزيارة تأتي ضمن جولة خليجية ثانية للرئيس خلال أيام، في مشهد يعكس ديناميكية غير مسبوقة في التحرك المصري، ويؤكد أن القاهرة تتحرك بالفعل لا بالتصريحات، وتترجم مواقفها إلى خطوات عملية على الأرض، خاصة بعد جولة قريبة شملت الإمارات وقطر، بما يبعث برسالة واضحة أن مصر حاضرة بقوة في قلب المشهد العربي.

وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر على أن الموقف المصري منذ اندلاع الأزمة كان واضحا وحاسما، حيث أعلنت الدولة المصرية رفضها القاطع لأي محاولات للاعتداء أو المساس بأمن الدول العربية، وفي مقدمتها دول الخليج، معتبرا أن هذا الموقف ليس وليد اللحظة، بل هو امتداد لعقيدة راسخة في السياسة المصرية تقوم على أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأضاف أن التحرك الرئاسي المكثف يعكس قدرة القيادة السياسية على إدارة توازنات دقيقة في ظل تعقيدات إقليمية غير مسبوقة، ويؤكد أن مصر تمتلك من أدوات التأثير السياسي والدبلوماسي ما يؤهلها للقيام بدور محوري في تهدئة الأوضاع ومنع انزلاق المنطقة إلى صراعات أوسع.

وأشار فرحات إلى أن هذه الجولات المتلاحقة تحمل رسالة حاسمة مفادها أن القرار المصري ثابت لا يتغير، وأن القاهرة ماضية في دعمها الكامل للأشقاء، ليس فقط عبر المواقف المعلنة، و إنما من خلال تحركات مباشرة تعزز من التنسيق المشترك وتدفع نحو بلورة موقف عربي موحد قادر على مواجهة التحديات.

وشدد فرحات على أن ما تقوم به مصر اليوم يجسد نموذجا للدولة المسؤولة التي تدرك حجم التحديات وتتحرك بثقة وثبات لحماية محيطها العربي، مشيرا إلى أن هذه التحركات تعزز من مكانة مصر كقوة إقليمية لا غنى عنها، وكركيزة أساسية في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.