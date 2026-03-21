عيار 21 نزل 700 جنيه من القمة| تراجع حاد في أسعار الذهب ثاني أيام العيد
علاء فاروق: نعمل على مدار الساعة لضمان استقرار منظومة الإنتاج الزراعي
بسبب الرقص في الشارع.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة 7 أجانب مع 4 أشخاص في الجيزة
بيراميدز يتأخر أمام الجيش الملكي بهدف نظيف في الشوط الأول
تشكيل تشيلسي أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي
بيراميدز يتأخر أمام الجيش الملكي بهدف نظيف
أسعار أنبوبة البوتجاز 2026 بعد زيادة الوقود
مواجهة الحسم.. موعد مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة
ظهور جديد لـ شيرين عبد الوهاب في عيد الأم يثير الجدل علي مواقع التواصل الاجتماعي.. السبب
ضبط 2.2 طن رنجة ولحوم ودواجن مجهولة المصدر بالشرقية
المؤتمر: زيارة الرئيس السيسي للبحرين والسعودية استكمال لجولة خليجية تجسد دعم مصر الكامل
مطار القاهرة يحتفل بعيد الأم مع المسافرات في صالات الركاب .. صور
إلهام أبو الفتح
برلمان

المؤتمر: زيارة الرئيس السيسي للبحرين والسعودية استكمال لجولة خليجية تجسد دعم مصر الكامل

عبد الرحمن سرحان

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن الجولة الخليجية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين تحمل دلالات سياسية واستراتيجية بالغة الأهمية، وتعكس بوضوح نهج الدولة المصرية القائم على التحرك الفعال لا الاكتفاء بالتصريحات، حيث تترجم القاهرة مواقفها الثابتة إلى خطوات عملية ملموسة على أرض الواقع، في توقيت إقليمي بالغ الحساسية والتعقيد.

وأوضح فرحات أن هذه الزيارة تأتي ضمن جولة خليجية ثانية للرئيس خلال أيام، في مشهد يعكس ديناميكية غير مسبوقة في التحرك المصري، ويؤكد أن القاهرة تتحرك بالفعل لا بالتصريحات، وتترجم مواقفها إلى خطوات عملية على الأرض، خاصة بعد جولة قريبة شملت الإمارات وقطر، بما يبعث برسالة واضحة أن مصر حاضرة بقوة في قلب المشهد العربي.

وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر على أن الموقف المصري منذ اندلاع الأزمة كان واضحا وحاسما، حيث أعلنت الدولة المصرية رفضها القاطع لأي محاولات للاعتداء أو المساس بأمن الدول العربية، وفي مقدمتها دول الخليج، معتبرا أن هذا الموقف ليس وليد اللحظة، بل هو امتداد لعقيدة راسخة في السياسة المصرية تقوم على أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأضاف أن التحرك الرئاسي المكثف يعكس قدرة القيادة السياسية على إدارة توازنات دقيقة في ظل تعقيدات إقليمية غير مسبوقة، ويؤكد أن مصر تمتلك من أدوات التأثير السياسي والدبلوماسي ما يؤهلها للقيام بدور محوري في تهدئة الأوضاع ومنع انزلاق المنطقة إلى صراعات أوسع.

وأشار فرحات إلى أن هذه الجولات المتلاحقة تحمل رسالة حاسمة مفادها أن القرار المصري ثابت لا يتغير، وأن القاهرة ماضية في دعمها الكامل للأشقاء، ليس فقط عبر المواقف المعلنة، و إنما من خلال تحركات مباشرة تعزز من التنسيق المشترك وتدفع نحو بلورة موقف عربي موحد قادر على مواجهة التحديات.

وشدد فرحات على أن ما تقوم به مصر اليوم يجسد نموذجا للدولة المسؤولة التي تدرك حجم التحديات وتتحرك بثقة وثبات لحماية محيطها العربي، مشيرا إلى أن هذه التحركات تعزز من مكانة مصر كقوة إقليمية لا غنى عنها، وكركيزة أساسية في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

أسعار الدواجن

في ثاني أيام عيد الفطر.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه

ملك أحمد زاهر

خطوبة ملك أحمد زاهر وشريف عمرو الليثي

موعد تشغيل مونوريل شرق النيل رسميًا.. ومفاجأة بشأن أسعار التذاكر

موعد تشغيل مونوريل شرق النيل رسميًا.. ومفاجأة بشأن أسعار التذاكر

الأرصاد

أمطار ورياح في ثاني أيام العيد.. الأرصاد تعلن موعد إنتهاء التقلبات الجوية

الدولار

سعر الدولار يسجل خسائر أسبوعية مع تصاعد توقعات التشديد النقدي

مباراة الأهلي ضد الترجي

مجانا.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا

مصطفى بكري

قرار صادم من إيران.. ومصطفى بكري يحذر: العالم يدفع الثمن

العاصفة الترابية تشتد| أغلق النوافذ وارتدِ الكمامة.. نصائح عاجلة لتجنب المخاطر الصحية

العاصفة الترابية تشتد| أغلق النوافذ وارتدِ الكمامة.. نصائح عاجلة لتجنب المخاطر الصحية

ايه عبد الرحمن

زوج الإعلامية آية عبد الرحمن يتعرض لحادث سير.. تفاصيل

مجد القاسم وإلهام خالد

مجد القاسم وإلهام خالد يخوضان تجربة غرامية جديدة في قصة حبنا.. فيديو

حمزة العيلي

بعد الجدل الكبير.. أول تعليق من حمزة العيلي على دوره في «حكاية نرجس»

بالصور

أكياس بلاستيك.. عبير صبري تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

فستان غير تقليدي.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

بيطري الشرقية يُحرر 33 محضرا ويضبط 2 طن أسماك مجمدة ولحوم ودواجن

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

لوك ناعم.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

فوائد تناول الترمس

فوائد لا تُعد.. الترمس كنز غذائي يعزز المناعة ويحمي القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

المزيد