الرئيس السيسي يمازح أحد أبطال ذوي الهمم باحتفالية عيد الفطر .. ترامب: المعركة في إيران حسمت عسكريا| أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

دي أحلى قهوة في الدنيا .. الرئيس السيسي يمازح أحد أبطال ذوي الهمم باحتفالية عيد الفطر

مازح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من أطفال شهداء الوطن لحظة مشاركتهم فرحة العيد في احتفالية عيد الفطر .



ترامب: المعركة في إيران حسمت عسكريا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المعركة في إيران حسمت عسكريا، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

ترامب : إنهاء الحرب على إيران مرهون بلحظة استعدادي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سينهي الحرب على إيران حينما يكون مستعدا لذلك، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



باسم سمرة عن عين سحرية: مفيش كلمة اتشالت.. ومبسوط بمناقشة الدراما للملفات الجريئة

حل الفنان باسم سمرة ضيفا على الإعلامي عمرو الليثي في سهرة العيد المذاعة على قناة " الحياة ".



السفير عاطف سالم: العلاقات بين مصر وإسرائيل وصلت لأدنى مستوياتها

قال السفير عاطف سالم سيد الأهل، السفير المصري الأسبق لدى إسرائيل، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرى في مصر أنها عدو، "مفيش جدال في ذلك".



الرئيس السيسي يشدد على رفض مصر التام لأي تعديات ضد سيادة الدول العربية

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على رفض مصر التام لانتهاك سيادة الدول العربية أو المساس بأمنها، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.



مصر تؤكد تضامنها الكامل مع الكويت والإمارات أمام أي محاولات تهدد استقرار البلدين

أدانت مصر، بأشد العبارات المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار دول الخليج الشقيقة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



البيت الأبيض : أمريكا وارد تسيطر على جزيرة خرج الإيرانية في أي وقت

أكد البيت الأبيض، أن أمريكا قد تسيطر على جزيرة خرج الإيرانية في أي وقت، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



رعب وبكاء واعتراف بحب أوسة| لقاء الخميسي تقع في فخ رامز ليفل الوحش

وقعت الفنانة لقاء الخميسي، ضحية حلقة اليوم من برنامج الفنان رامز جلال " رامز ليفل الوحش "، المذاع على قناة “ إم بي سي مصر ”.



الرئيس الإيراني: دول الجوار صديقة لنا.. ومستعدون لحل الخلافات

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن دول الجوار صديقة لنا، ونحن مستعدون لحل الخلافات، وذلك حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.