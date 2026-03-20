السفير عاطف سالم: العلاقات بين مصر وإسرائيل وصلت لأدنى مستوياتها

قال السفير عاطف سالم سيد الأهل، السفير المصري الأسبق لدى إسرائيل، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرى في مصر أنها عدو، "مفيش جدال في ذلك".

وأوضح خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قادة المعارضة، مثل يائير لبيد، يرون أن إسرائيل تخسر من موقعها الاستراتيجي إذا لم تحافظ على علاقات متوازنة مع مصر، مؤكدًا أن نتنياهو لا يتبنى هذا الموقف ذاته.

وأشار إلى أن الدراسات الأكاديمية والسياسية الإسرائيلية، مثل مقالات البروفيسور آشي في العلوم السياسية، تحذر من محاولات إسرائيل تقليل أهمية مصر، معتبرة أن هذا قد يشكل خطرًا كبيرًا على المدى الطويل في المنطقة.

وأكد السفير أن هناك بعض المحاولات لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، التي كان لها اهتمام خاص من الجانب الأمريكي، باعتبارها وسيلة لدعم العلاقات السياسية.

وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين وصلت إلى أدنى مستوياتها في تاريخ العلاقات بين الجانبين، حيث لم يتم تبادل سفراء رسميين، "مصر لن تقبل أن يأتي سفير"، وتتم إدارة العلاقات عبر قائم بالأعمال بالإنابة هناك، ما يعكس التوتر الكبير على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ولفت إلى أن السياسات الإسرائيلية في الفترات الأخيرة، والتي وصفها بأنها "غير مقبولة"، أدت إلى خلق مشاعر عداء قوية تجاه إسرائيل في المجتمعات العربية، بما في ذلك المجتمع المصري، مؤكّدًا أن هذا انعكس بشكل واضح على الموقف الشعبي تجاه إسرائيل.