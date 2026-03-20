السفير عاطف سالم : إيران أكبر تهديد لإسرائيل .. وتتهيأ لمواجهتها منذ 20 عاما

قال السفير عاطف سالم سيد الأهل، السفير المصري الأسبق لدى إسرائيل، إن ترتيب المخاطر بالنسبة للداخل الإسرائيلي لا يتوافق بالكامل مع التصور الشائع، مشيرًا إلى أن إيران تعتبر التهديد الأكبر، تليها مصر، بينما تأتي تركيا في المرتبة الأدنى من حيث الأولوية.

وأوضح خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تتهيأ لمواجهة إيران منذ أكثر من 20 سنة، مع وجود خلافات داخل الحكومة بين وزراء الدفاع ورؤساء أركان حول توقيت الانخراط في أي مواجهة عسكرية مباشرة، مضيفا أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه كانت مستعدة لضرب إيران، مما أتاح لإسرائيل فرصة عدم الدخول في مواجهة منفردة، مكتفية بالاستفادة من الدعم الدولي.

وأشار السفير إلى أن الخطوة التالية، وفق رؤيته، قد تكون مواجهة التحديات التي تمثلها مصر، موضحًا أن إسرائيل لن ترغب في وجود دولة قوية على حدودها أو في مجال نفوذها المباشر.

كما تطرق إلى موقف إسرائيل من معاهدة السلام 1979، مؤكدًا أن هذه المعاهدة ما زالت موجودة لكنها تتعرض لعدة اختراقات على الصعيد السياسي والأمني، موضحا أن معاهدة السلام تشدد على احترام سيادة الدول الأخرى وعدم اتخاذ مواقف معادية تجاهها، إسرائيل تتحرك ضد المصالح المصرية في كل مكان، خاصة في مجالات استيراد السلاح والمشاريع الإقليمية.