تصعيد غير مسبوق.. إيران تطلق 7 دفعات صاروخية على القدس وشمال وجنوب إسرائيل

شهدت إسرائيل تصعيدًا غير مسبوق، حيث أطلقت إيران سبع دفعات متتالية من الصواريخ على مناطق القدس، وجنوب وشمال البلاد.

وأكدت مصادر إسرائيلية أن الصواريخ تسببت بسقوط شظايا في عدة مناطق، فيما أعلنت قوات الدفاع الجوي الإسرائيلية عن تعاملها مع جزء من الهجمات، وسط حالة تأهب قصوى في مختلف أنحاء البلاد.

تأتي هذه الهجمات في إطار تصاعد التوترات بين طهران وتل أبيب، وسط مخاوف من توسع نطاق المواجهات خلال الأيام المقبلة.

كما أعلنت شركة سكك حديد إسرائيل تعرض مجمع تشغيلي في المنطقة الشمالية لشظايا صاروخية أُطلقت من إيران، ما أدى إلى اندلاع حريق، ولكن تمت السيطرة عليه بسرعة، دون تسجيل أي إصابات.

وأوضحت الشركة أن فرق الصيانة تعمل حاليًا على إعادة تشغيل المجمع وتقييم الأضرار. يُذكر أن محطة قطارات سافيدور المركزية في تل أبيب ومحطة حولون جانكشن تعرضتا لهجمات صاروخية مماثلة خلال اليومين الماضيين.

وشهدت الساعات الأخيرة تصعيدًا كبيرًا في الهجمات الإيرانية على الأراضي الإسرائيلية، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ الموجة الـ66 من الضربات على أهداف حيوية، باستخدام صواريخ باليستية فائقة القوة مجهزة برؤوس متعددة (MIRV) قادرة على تفتيت نفسها لاختراق منظومات الدفاع الجوي.

وأفادت التقارير بأن المنشآت المستهدفة شملت مصفاتي نفط في حيفا وأسِدود، بالإضافة إلى مواقع عسكرية ومراكز لوجستية، مع تسجيل أعمدة دخان كثيفة وتحرك فرق الطوارئ لمواجهة التداعيات.



ورصدت وسائل الإعلام سقوط شظايا وصواريخ متفجرة في مناطق متعددة، بينها القدس، وسط دوي انفجارات هزت مناطق واسعة. وأظهرت المعطيات وجود فشل جزئي في منظومات الاعتراض، أبرزها «أرو 3»، ما يعكس تطورًا نوعيًا في طبيعة الهجمات الإيرانية، ويزيد من حدة التوتر في المنطقة خلال الأيام المقبلة.