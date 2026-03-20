وصل لـ53 ألف شخص .. السفير عاطف سالم: ارتفاع معدلات الهجرة العكسية بإسرائيل

قال السفير عاطف سالم سيد الأهل، السفير المصري الأسبق لدى إسرائيل إن المجتمع الإسرائيلي اليوم تغيّر إلى حد كبير، إذ تشير الإحصاءات إلى أن عدد اليهود في إسرائيل يبلغ نحو 7.8 مليون نسمة من أصل نحو 10 ملايين، وأن ما يقرب من 70 إلى 77% منهم وُلدوا بعد قيام الدولة.

وأوضح خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الواقع أوجد تباينًا في مستوى الانتماء والحمية الوطنية، حيث يتمتع بعض الإسرائيليين بدرجة عالية من الالتزام بفكرة الدولة اليهودية، في حين لا يظهر آخرون الحماسة نفسها.

وأشار السفير السابق إلى أن الحرب الأخيرة أظهرت ظاهرة أخرى تتمثل في الهجرة العكسية، خاصة بين الفئات الشابة، لافتًا إلى أن هذه الظاهرة كانت موجودة حتى قبل أحداث السابع من أكتوبر.

وبيّن أن معدل الهجرة العكسية كان يقدَّر بنحو 39 ألف شخص سنويًا في المتوسط، بينما ارتفع الرقم في عام 2024 إلى نحو 53 ألف شخص، في ظل تداعيات الحرب والأوضاع الأمنية.