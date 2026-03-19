هزة 7 أكتوبر في إسرائيل.. أسرار جديدة يكشفها السفير عاطف سالم في "الجلسة سرية"

يحل السفير عاطف سالم سيد الأهل، السفير المصري الأسبق لدى إسرائيل، ضيفا في برنامج «الجلسة سرية»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، حيث يتناول اللقاء تطورات المشهد في إسرائيل عقب عملية السابع من أكتوبر وتداعياتها على المستويين الداخلي والخارجي.

وخلال الحوار، أشار السفير عاطف سالم إلى أن العملية أحدثت هزة كبيرة داخل إسرائيل، تسببت في مشكلات داخلية وأخرى خارجية، مؤكداً أنها أدت إلى حالة من العزلة لإسرائيل.

وأوضح أن المجتمع الإسرائيلي شهد تغيرات ملحوظة صباح الثامن من أكتوبر، لافتاً إلى أن بعض الفئات الشابة التي وُلدت داخل إسرائيل بدأت في الهجرة.

وتطرق الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر إلى "مصير إسرائيل للزوال"، حيث أكد السفير عاطف سالم أن قدرات الدولة الشاملة ليست موجودة في إسرائيل.

كما تناول الحوار ترتيب المخاطر من وجهة النظر الإسرائيلية، مشيراً إلى أن إيران تأتي في المقدمة، تليها مصر ثم تركيا، وحول ما إذا كان نتنياهو يعتبر مصر عدوا لإسرائيل، قال السفير المصري الأسبق، إنه يتحرك ضد المصالح المصرية في كل مكان.

وناقش الحوار مستقبل المشهد السياسي في إسرائيل، حيث رجّح إمكانية فوز نتنياهو مجدداً في حال إجراء انتخابات، في ظل ما يراه البعض إنجازات تتعلق بمواجهة إيران والتطورات في سوريا ولبنان، وفي سياق متصل، أشار إلى أن ما يُعرف بمحور المقاومة، الذي كانت إيران تمثل رأس حربة فيه، قد انتهى وفقاً لهذه التطورات.

