البيت الأبيض : أمريكا وارد تسيطر على جزيرة خرج الإيرانية في أي وقت

أكد البيت الأبيض، أن أمريكا قد تسيطر على جزيرة خرج الإيرانية في أي وقت، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن المعركة الدائرة لوقف إيران النووية قد "حُسمت عسكريًا"، وهاجم حلفاء الناتو لعدم مساعدتهم الولايات المتحدة، واصفًا إياهم بـ"الجبناء" لعدم مساعدتهم في فتح مضيق هرمز.

وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال": "الآن وقد حُسمت هذه المعركة عسكريًا، مع مخاطر ضئيلة للغاية بالنسبة لهم، يشكون من ارتفاع أسعار النفط التي يُجبرون على دفعها، لكنهم لا يريدون المساعدة في فتح مضيق هرمز، وهي مناورة عسكرية بسيطة هي السبب الوحيد لارتفاع أسعار النفط".