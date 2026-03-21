الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نائب: الرئيس السيسي وجه رسائل طمأنة للمواطنين.. ودعم الأشقاء بالخليج موقف مصري راسخ

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمد الشعراوي

أكد الدكتور حسام خليل، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك، حملت العديد من رسائل الطمأنة للمواطنين، وأن حفظ أمن واستقرار الوطن أولوية قصوى، مثمنا تضحيات الشهداء والمصابين على مدار الأحداث التي مر بها الوطن خلال الفترة السابقة.

وأشاد النائب حسام خليل بجهود القيادة السياسية في ظل الأحداث الإقليمية والدولية الجارية، ومنها جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي في عدد من دول الخليج العربي، في ظل الأحداث الإقليمية والدولية الجارية، تأتي تأكيدا على الموقف المصري الداعم لأمن واستقرار المنطقة بشكل عام وأمن واستقرار دول الخليج العربي بشكل خاص.

وقال إن القيادة السياسية في مصر عبّرت عن إدانتها الشديدة للاعتداءات التي تعرضت لها عدد من الدول العربية بمنطقة الخليج، وإنها تدعم أي إجراءات تتخذها هذه الدول للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة شعوبها.

وأضاف النائب حسام خليل أن الموقف المصري تجاه دعم الأشقاء العرب ثابت وراسخ، باعتبار أمن وسلامة دول الخليج العربي جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأوضح أن منطقة الشرق الأوسط تعد واحدة من أهم المناطق الحيوية على مستوى العالم، حيث تعتبر المورّد الأكبر عالميا للنفط والغاز والمشتقات البترولية،  فضلا عن الموقع الجغرافي المتميز الذي تعبر من خلاله حوالي 30% من حجم التجارة العالمي، وهو ما يفرض على الجميع بذل جهود مضاعفة لوقف الحرب الدائرة ووقف نزيف الخسائر الاقتصادية التي لا تستثني أي دولة.

وأشاد النائب حسام خليل بالجهود الدبلوماسية المصرية الرامية إلى إحلال السلام وإنهاء الصراعات القائمة عبر طاولة المفاوضات.

كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي عيد الفطر المبارك تضحيات الشهداء والمصابين القيادة السياسية

