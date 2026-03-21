بعد إنتشار الفيديو .. القبض على طـ.ـفلين يتعاطيان المخدرات بالسويس

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله طفلان تبدو عليهما علامات عدم الإتزان إثر تعاطيهما للمواد المخدرة بالسويس .



بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على النشر (سائق – مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته إعترف بتصوير مقطع الفيديو المُشار إليه بأحد الشوارع بالسويس ونشره على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية .



وأمكن تحديد وضبط الطفلين الظاهرين بمقطع الفيديو ("سن 14 ، 11"، ووالدهما "عنصر جنائى " مقيمين بدائرة قسم شرطة الأربعين) .

وبمواجهته إعترف بتعاطى نجليه للمواد المخدرة وتحصلهما عليها من (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه وبحوزته (كمية من مخدر "الإستروكس" - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو السالف ذكره .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .