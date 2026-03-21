مطار القاهرة يحتفل بعيد الأم مع المسافرات في صالات الركاب .. صور

شهد مطار القاهرة الدولي أجواء احتفالية مميزة بمناسبة عيد الأم حيث حرص فريق من العلاقات العامة والإعلام على مشاركة المسافرين فرحتهم بهذه المناسبة.

وقام الفريق بتوزيع الورود وقطع الشيكولاتة على الأمهات في لفتة إنسانية جميلة أدخلت البهجة إلى قلوبهن كما تم تنظيم لحظات تصوير مميزة للأطفال مع أمهاتهم لتوثيق هذه الذكريات السعيدة داخل المطار.

في نفس السياق، احتفل مطار القاهرة مع المسافرين بأجواء عيد الفطر المبارك، من خلال توزيع كحك العيد على الركاب والعاملين في مبادرة تهدف إلى مشاركة المسافرين فرحة المناسبة وإضفاء طابع إنساني على تجربة السفر كما تم تقديم البالونات للأطفال بما ساهم في إدخال البهجة والسرور على أسرهم وخلق أجواء احتفالية مميزة داخل المطار.

وشهدت الفعاليات تفاعلًا إيجابيًا من الركاب حيث تم التقاط عدد من الصور التذكارية التي عكست حالة من الود والترحيب بما يعزز من الصورة الذهنية الإيجابية لمطار القاهرة الدولي كمرفق خدمي يولي اهتمامًا بالجوانب الإنسانية إلى جانب دوره التشغيلي.

وتؤكد شركة ميناء القاهرة الجوي استمرارها في تنظيم مثل هذه الفعاليات خلال المناسبات المختلفة في إطار استراتيجيتها الرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتقديم تجربة سفر متكاملة تعكس الوجه الحضاري لبوابة مصر الاولي .