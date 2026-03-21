قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لم يتم الإبلاغ عن أي زيادة بمستويات الإشعاع خارج الموقع في نطنز
عينكم على المريض ورضائه.. رئيس الرعاية الصحية في جولة ليلية مفاجئة بعيد الفطر
الدفاع الإماراتية والبحرينية تتعاملان مع صواريخ ومسيرات إيران.. ومقتل ضابط مخابرات عراقي
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: الهجوم على منشأة نطنز النووية الإيرانية أمريكي
إسرائيل وإيران.. هدوء نسبي بعد رشقات صاروخية وتصاعد الاستهداف المتبادل
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نتوقف حتى تحقيق جميع أهداف الحرب
بالأرقام.. تاريخ مواجهات الأهلي والترجي قبل مباراة دوري الأبطال اليوم
الجيش الإيراني: استهدفنا بطائرات مسيرة خزانات وقود وطائرات تزويد بالوقود في مطار بن جوريون
جيش الاحتلال يعترف بتعرض إحدى مقاتلاته في إيران لهجوم بصاروخ أرض جو
لا تزال صديقًا وفيًا وشريكًا موثوقًا.. بوتين يؤكد دعم روسيا لـ إيران
وكالة مهر الإيرانية تؤكد إطلاق طهران لصاروخين على قاعدة دييجو جارسيا الأمريكية
وزير المالية: مستمرون في دعم الصادرات.. وندرس آليات إضافية لتحفيز القطاع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بيطري الشرقية يُحرر 33 محضرا ويضبط 2 طن أسماك مجمدة ولحوم ودواجن

وجه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الدكتور محمد السيد بشار، وكيل وزارة ومدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على شوادر بيع اللحوم والدواجن والأسماك ومحلات الجزارة والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، خاصة خلال عيد الفطر المبارك.

وقال وكيل وزارة الطب البيطري بالشرقية إن المديرية قامت برفع درجة الاستعداد القصوى خلال عيد الفطر المبارك بتكثيف الرقابة على الأسواق.

وأضاف أن أطباء إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم قامت بشن حملة تفتيشية مكبرة بالاشتراك مع الرقابة التموينية وشرطة مباحث التموين بالشرقية والإدارة العامة لشرطة التموين قطاع الدلتا بمدن “الزقازيق، والعاشر من رمضان، ومنيا القمح، وديرب نجم، وكفر صقر، وأبو كبير، وفاقوس، والحسينية”.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 33 محضراً، وضبط 2 طن و280 كجم لحوم ودواجن مذبوحة خارج المجازر المرخصة، ولحوم مفرومة مجمدة ورنجة وأسماك مجمدة و مصنعات دواجن مجهولة المصدر مخالفة للمواصفات القياسية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

كما أشار مدير المديرية إلى استمرار تكثيف لجان المرور والمتابعة من إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية في إطار خطة عمل المديرية خلال إجازة عيد الفطر لضمان وصول لحوم حمراء وآمنة وصحية ومطابقة للمواصفات القياسية.

وأوضح مدير المديرية أنه تم تشكيل لجنة من إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالاشتراك مع إدارة الجلود والمخلفات بالمديرية للمرور على عدة مجازر للماشية بعدد من مراكز “القنايات، والإبراهيمية، وههيا، والحسينية”، وذلك للتأكد من نظافة المجازر، واتباع الاشتراطات الصحية ومتابعة أداء الأطباء والعاملين داخل هذه المجازر وتوفر المادة السرية للأختام وتوقيع الكشف الظاهري قبل وبعد الذبح لضمان سلامة وصلاحية اللحوم الحمراء داخل المجازر.

الشرقية محافظ الشرقية الطب البيطري بالشرقية الطب البيطري بالشرقية الحملات التفتيشية

