السعودية .. اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة بالمنطقة الشرقية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية نجاح منظومة الدفاع الجوي بالمملكة في اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة بالمنطقة الشرقية.

ومنذ قليل ؛ نجحت الدفاعات الحوية السعودية في اعتراض وتدمير 27 مسيَّرة في المنطقة الشرقية وذلك بحسب تصريحات المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع السعودية، اللواء الركن تركي المالكي.

وبالأمس ، صرح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع، اللواء الركن تركي المالكي أنه تم اعتراض وتدمير 51 طائرة مسيَّرة في المنطقة الشرقية، إضافة إلى طائرة مسيَّرة واحدة في منطقة الجوف.

ووفق بيانات وزارة الدفاع، فقد نجحت قوات الدفاع الجوي وسلاح الجو في اعتراض وتدمير 507 طائرة مسيرة و33 صاروخًا باليستيًا و7 صواريخ كروز، استهدف معظمها منطقتَي الشرقية والرياض.

وبحسب البيان فقد تركزت الهجمات الإيرانية المعادية على منشآت الطاقة مثل حقل شيبة النفطي، وقاعدة الأمير سلطان الجوية في الخرج، وتمكنت القوات الجوية من اعتراض وتدمير جميع الصواريخ والمسيَّرات قبل وصولها إلى أهدافها.