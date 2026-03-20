خالد الغندور يطرح سؤالاً بشأن توقعات مباراة مصر والسعودية في جدة

طرح الإعلامي خالد الغندور سؤالاً مثيرا بشأن توقعات مباراة مصر و السعودية في جدة ومباراة مصر و اسبانيا في برشلونة .

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"توقعاتكم لمباراة مصر و السعودية في جدة و مباراة مصر و اسبانيا في برشلونة تفتكروا ممكن نعمل نتيجة جيدة".

ويستعد منتخب مصر لخوض عدة مباريات ودية في اطار الاستعدادات للمشاركه في بطولة كاس العالم 2026 المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

وأبرم اتحاد الكرة المصري اتفاق مع الاتحاد السعودي لخوض مباراة ودية أولى في مدينة جدة يوم 27 مارس.

ويشارك منتخب مصر في بطولة كاس العالم في المجموعة السابعة و التي تقام خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.