6 فرق عربية في صراع قوي نحو المربع الذهبي لبطولة الكونفدرالية

تدخل 6 فرق عربية في صراع قوي لحصد بطاقات المربع الذهبي لبطولة الكونفدرالية حيث تقام مواجهات اياب ربع نهائي البطولة .



ويحل المصري البورسعيدي ضيفا علي شباب بلوزداد غداً السبت في حين يستضيف الزمالك نظيره اوتوهو ، وسيكون الوداد في مهمة خاصة أمام مواطنه اولمبيك أسفي بينما يلتقي اتحاد الجزائر مع يونيون مانيما الكونغولي .



وكان يونيون مانيما هو صاحب الانتصار الوحيد بجولة الذهاب، عقب فوزه على ملعبه 2 / 1 على اتحاد الجزائر، ليصبح التعادل كافيا له أو الخسارة بفارق هدف شريطة تسجيله أكثر من هدف غدا، من أجل التأهل للمربع الذهبي في المسابقة القارية.

من جانبه، يتعين على اتحاد الجزائر، المتوج باللقب عام 2023، الفوز 1 / صفر، أو بفارق هدفين حال اهتزاز شباكه للصعود للدور قبل النهائي، وهو ما يجعل مهمته ليست بالسهلة.



أما في حال انتهاء اللقاء بفوز اتحاد الجزائر 2 / 1، سوف يحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح لتحديد المتأهل منهما للدور التالي.



في المقابل، تمتلك أندية الزمالك، الفائز بالبطولة عامي 2019 و2024، والوداد وشباب بلوزداد، أفضلية نسبية في الصعود إلى الدور قبل النهائي، عقب تعادلها خارج ملاعبها 1 / 1 أمام منافسيها في جولة الذهاب أمام أوتوهو وأولمبيك آسفي والمصري.



وأصبح يكفي الأندية الثلاثة التعادل بدون أهداف في جولة الإياب، للصعود إلى المربع الذهبي، بينما سيتعين على منافسيهم الفوز أو التعادل الإيجابي بنتيجة تفوق 1 / 1، لمواصلة مشوارهم في البطولة.



ويلتقي الفائز من الزمالك وأوتوهو في الدور قبل النهائي مع الفائز من المصري وشباب بلوزداد، في حين يلعب الفائز من المواجهة المغربية الخالصة بين الوداد وأولمبيك آسفي مع الفائز من اتحاد الجزائر ويونيون مانيما.