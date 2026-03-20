إرنستو فالفيردي يعلن رحيله عن أتلتيك بلباو بنهاية الموسم

قال إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق أتليتيك بيلباو، اليوم الجمعة، إنه سيغادر النادي في نهاية الموسم، بعد أن قاد الفريق في الدوري الإسباني لمدة عشرة مواسم على ثلاث فترات وحقق إنجازات وانتصارات تفوق ما حققه أي مدرب آخر في تاريخ النادي.

وأعلن إرنستو فالفيردي، الذي قاد بيلباو إلى أول لقب له في كأس الملك منذ 40 عاما في موسم 2023-2024، قراره بالرحيل في مقطع فيديو نشر على قناة النادي على يوتيوب.

وقال المدرب البالغ من العمر 62 عاما، والذي قاد بيلباو أيضا إلى لقب كأس السوبر الإسبانية في 2015: "أنا هنا اليوم لأعلن أنني لن أكون مدربا لبيلباو في الموسم المقبل، وهذا قرار كنت أفكر فيه منذ فترة طويلة وناقشته مع النادي.

وأضاف: "في الوقت نفسه، أود أن أؤكد أن أمامنا 10 مباريات مهمة في الدوري، وحيث لا يزال أمامنا الكثير لنلعب من أجله".

وشغل إرنستو فالفيردي، الذي درب أيضا برشلونة وأولمبياكوس وفياريال وبلنسية وإسبانيول، منصب مدرب بيلباو بين 2003-2005 و2013-2017، قبل أن يعود إلى النادي في يونيو 2022.

وستكون مباراة الدوري الإسباني يوم الأحد، ضد ريال بيتيس هي المباراة رقم 495 لبالبيردي كمدرب لبيلباو.

وقال النادي في بيان له: "سنقيم حفلا لتوديع أسطورة أتليتيك بيلباو في وقت لاحق، في نهاية الموسم".