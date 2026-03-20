أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اعتراض وتدمير 3 مسيرات في المنطقة الشرقية، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير 14 طائرة مسيّرة استهدفت المنطقة الشرقية، مؤكدة نجاح منظومات الدفاع الجوي في التعامل مع التهديدات دون وقوع خسائر.

وأوضحت الوزارة أن الجهات المختصة تتابع الموقف عن كثب؛ في ظل استمرار حالة التأهب لمواجهة أي هجمات محتملة، بما يضمن حماية الأجواء والمنشآت الحيوية في المملكة.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أن مسؤولي قطاع النفط السعودي يبذلون جهودًا حثيثة؛ لفهم تأثير استمرار الحرب في إيران على أسعار النفط العالمية، وأنهم- بحسب التقرير- "غير راضين عما يرونه".