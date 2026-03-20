بالورود والبالونات..أهالي الشرقية يؤدون صلاة عيد الفطر في أجواء من البهجة بقرية أبو نجاح

شهدت قرية ابونجاح التابعة لمركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، صباح اليوم، أجواءً احتفالية مبهجة تزامناً مع أداء صلاة عيد الفطر المبارك حيث توافد المئات من الأهالي إلى ساحة الصلاة المخصصة، وسط حالة من الفرحة والسعادة التي ارتسمت على وجوه الكبار والصغار.

وأدى جموع المصلين صلاة العيد في مشهد يعكس روح التلاحم والترابط بين أبناء القرية حيث علت تكبيرات العيد في الأجواء، مصحوبة بمظاهر البهجة التي عمت المكان، في تقليد سنوي يحرص الأهالي على إحيائه.

ومن جانبهم ادي شباب القرية دوراً بارزاً في تنظيم ساحة الصلاة حيث قاموا بتجهيز المصلى بشكل مميز، وتزيينه بالورود والبالونات لإضفاء طابع احتفالي يليق بهذه المناسبة المباركة، وهو ما لاقى استحسان وإشادة واسعة من الأهالي.

كما حرص المنظمون على توفير مداخل منظمة لتيسير دخول وخروج المصلين، بما يسهم في الحفاظ على انسيابية الحركة داخل الساحة، خاصة مع الإقبال الكبير من الأهالي على أداء الصلاة.

وعقب انتهاء الصلاة، تبادل الأهالي التهاني والتبريكات في مشهد يعكس عمق الروابط الاجتماعية بين أبناء القرية فيما حرص الأطفال على التقاط الصور التذكارية واللعب بالبالونات لتكتمل فرحة العيد في أبهى صورها.