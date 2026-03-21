قميص منتخب السنغال يثير الجدل قبل كأس العالم

سيحمل قميص منتخب السنغال نجمة واحدة فقط بدلا من نجمتين في كأس العالم هذا الصيف، ولكن هذا لا علاقة له بتجريد البلاد من لقب كأس الأمم الأفريقية.

أصدر الاتحاد السنغالي لكرة القدم بيانًا لتوضيح أن إنتاج القمصان من قبل شركة بوما المصنعة للأطقم الرياضية بدأ في أغسطس من العام الماضي، وأن "مواعيد التسليم والقيود الصناعية لم تسمح بإيقاف هذه العملية الجارية".

فاز منتخب السنغال بكأس الأمم الأفريقية في يناير، محققًا بذلك لقبه القاري الثاني بعد فوزه بنسخة 2021، والتي تشير إليها النجمة الأولى.

لكن تم تجريد "أسود التيرانجا" بشكل مفاجئ من اللقب الثاني يوم الثلاثاء، عندما قررت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن السنغال خسرت المباراة النهائية التي أقيمت في 18 يناير بمغادرتها أرض الملعب دون إذن الحكم، ومنحت المغرب الفوز بالانسحاب بنتيجة 3-0.

لم يشر الاتحاد السنغالي لكرة القدم إلى هذا القرار في بيانه، بل استمر في الإشارة إلى "انتصارنا" وأكد أنه سينعكس على قميص المنتخب بعد انتهاء كأس العالم.

وقال الاتحاد: "إدراكًا منا لتعلق الشعب السنغالي المشروع برموزه، يود الاتحاد السنغالي لكرة القدم طمأنة جميع المشجعين بأن القمصان الجديدة التي تتضمن النجمة الثانية قيد الإنتاج حاليًا، ومن المقرر طرحها ابتداءً من سبتمبر المقبل".

وأضاف الاتحاد: "يعتذر الاتحاد السنغالي لكرة القدم عن أي سوء فهم قد يكون سببه هذا الموقف، ويشكر المشجعين على التزامهم الدائم ويقظتهم وولائهم المطلق للمنتخب الوطني".

وكان الاتحاد السنغالي لكرة القدم قد أعلن سابقًا أنه سيستأنف قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم غير المسبوق أمام محكمة التحكيم الرياضي في سويسرا، وهي عملية تستغرق عادةً عامًا كاملًا لإصدار حكم، في حين نددت الحكومة السنغالية بالقرار ووصفته بأنه "غير قانوني بشكل صارخ وظالم للغاية"، ودعت إلى إجراء تحقيق دولي "في شبهات فساد" داخل الهيئة الإدارية لكرة القدم الأفريقية.



دافع رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي يوم الأربعاء عن الاتحاد ضد تصورات المحاباة تجاه المغرب، الذي يُعد أحد الدول المضيفة لكأس العالم 2030 وقد استثمر بكثافة ليصبح قوة عظمى في كرة القدم.