فوائد لا تُعد.. الترمس كنز غذائي يعزز المناعة ويحمي القلب

يُعد الترمس من الأغذية الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة، حيث يحتوي على نسبة عالية من الألياف والبروتينات إلى جانب مجموعة من الفيتامينات والمعادن الأساسية مثل فيتامينات ب وفيتاميني أ وج.

ويسهم الترمس في تعزيز جهاز المناعة بفضل احتوائه على الزنك والمنغنيز، كما يدعم صحة العظام لاحتوائه على الكالسيوم والمغنيسيوم.

ويساعد أيضًا في تحسين عمل الجهاز الهضمي والوقاية من الإمساك، فضلًا عن دوره في تنظيم مستويات السكر في الدم.

ويُعد الترمس خيارًا مناسبًا لمن يسعون لفقدان الوزن، كما يعزز صحة القلب من خلال تقليل الكوليسترول الضار وتنظيم ضغط الدم.

