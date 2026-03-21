قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي والقنوات الناقلة
على بعد 100 كيلومتر من السواحل التركية..ضابط فرنسي يكشف موقع شارل ديجول
أخبار السيارات| 5 عربيات موفرة في البنزين موديل 2026.. تحديثات جديدة ‏لـ جيب كوماندوز .. بورشه تعيد إحياء “المانيوال”.. عودة فولجا الروسية بـ Volga K50
انطلاق المرحلة الحاسمة في الدوري المصري.. نظام جديد يشعل المنافسة.. مواعيد الجولة الأولى لمجموعة التتويج
بعد انتهاء الصيام.. أكلات بسيطة تفتح الشهية في ثاني أيام عيد الفطر
في ثاني أيام عيد الفطر.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه
اليوم.. مواجهة حاسمة بين بيراميدز والجيش الملكي بدوري أبطال إفريقيا
مفاجأة مدوية .. تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي فى دوري الأبطال
الأرصاد تحذر من أمطار رعدية على الإسكندرية والسواحل الشمالية
6 سفن تعبر مضيق هرمز منذ بداية الحرب حتى الآن
مصطفى بكري : الحرب الملعونة ستنتهي بالخراب وانهيار الاقتصاد العالمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

في ثاني أيام عيد الفطر.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
شيماء مجدي

فى ثاني عيد الفطر تشهد أسعار الدواجن والبيض انخفاضا ملحوظا بالمزارع والأسواق وذلك بعد قلة الإقبال على الشراء واتجاه المستهلكين لشراء الأسماك الطازجة والرنجة والفسيخ.

أسعار الدواجن اليوم

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  ووصل سعر الكيلو إلي 85 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 107 جنيهات منذ أيام ، أى انخفضت 22  جنيها وتصل  للمستهلك بسعر 97 جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 70 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.

كما وصل سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 98 جنيها بعدما كان سعرها 105 جنيهات  وتصل للمستهلك 110  جنيهًا.

كذلك استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 130 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر  140 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه

كما تراجع سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  260 لـ 240 جنيه في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 90 لـ 100 جنيه.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيها.

سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 110 جملة لتصل للمستهلك بسعر 140 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 120 جنيها.

كما استقرت  سعر كرتونة البيض الأبيض 110 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 130   جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها

أسعار الكتاكيت

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 10 و20 جنيها.

الكتكوت "ساسو": 8 جنيهات.

الكتكوت البلدي الحر: بين 5 و6 جنيهات.

كتكوت فيومي 9 جنيهات

بط مسكوفي 25 جنيهاً

بط مولر  25 جنيهاً

بط بيور  20 جنيهاً

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات

ومن جانبه ، أكد ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن،  أن الدواجن تُعد سلعة حية تتسم بمرونة شديدة في التسعير صعودًا وهبوطًا، موضحًا أن الأسعار شهدت ارتفاعًا مؤقتًا بنسبة وصلت إلى نحو 20% تزامنًا مع صرف الرواتب ودخول الموسم الاستهلاكي لشهر رمضان. 

وأشار "الزيني" خلال تصريحات تليفزيونية،  إلي أن السوق يشهد إنتاجًا وفيرًا من الدواجن، إلا أن الزيادة المفاجئة في الطلب جاءت نتيجة تكالب المواطنين على الشراء والتخزين عقب صرف المرتبات، إلى جانب بدء موائد الرحمن في الاستعداد، معتبرًا أن نمط الاستهلاك في رمضان يعتمد بشكل كبير على التخزين .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

أكلات خفيفة تاني يوم العيد

علاج الإنتفاخ بعد الكحك

كيا بيكانتو 2015

الفسيخ والرنجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد