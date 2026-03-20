حملات مكثفة على الأسواق بمطروح وضبط رنجة ودواجن غير صالحة .. صور

شنت الأجهزة التموينية، بمحافظة مطروح ، حملة مكثفة بالتزامن مع عيد الفطر المبارك،.

وأوضحت هند مساعد مدير مديرية التموين بمطروح أن الحملة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

واوضحت ان الحملة أسفرت عن مصادرة 200 كيلو جرام من الرنجة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم إعدام 50 كيلو جرام من الدواجن بعد ثبوت قيام صاحب أحد المحال بغسلها بمواد تحتوي على الكلور لإخفاء عيوب بها، في مخالفة صريحة للاشتراطات الصحية.

كما تمكنت الحملة من مصادرة كميات من السجق لاحتوائه على ألوان صناعية غير مصرح باستخدامها، بالإضافة إلى ضبط لحم مفروم تبين وجود تغير في خواصه الطبيعية، ما يجعله غير صالح للاستهلاك.

واشارت، تم تحرير عدد من المحاضر ضد بعض المخابز البلدية بسبب نقص الوزن في الخبز المدعم، بما يخالف المعايير المحددة.

وأكدت مدير مديرية التموين بمطروح استمرار الحملات الرقابية خلال فترة العيد لضبط الأسواق والتأكد من سلامة السلع الغذائية، حفاظًا على صحة المواطنين، مشددة على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس الأمن الغذائي.