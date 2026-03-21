مجانا.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا

خالد يوسف

يترقب عشاق كرة القدم العربية بصفة عامة، والمصرية بصفة خاصة، مباراة القمة بين النادي الأهلي المصري والترجي الرياضي التونسي، في إطار منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا موسم 2025-26.

حيث يستضيف الأهلي نظيره الترجي التونسي في المباراة التي تجمع بين الفريقين، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

مواجهة حاسمة نحو نصف النهائي

يدخل الأهلي اللقاء بشعار الفوز فقط، من أجل حسم بطاقة التأهل ومواصلة المشوار نحو التتويج باللقب القاري، في مواجهة لن تكون سهلة أمام الترجي، الذي يمتلك خبرات كبيرة في البطولات الأفريقية.

ويسعى الأهلي بقيادة ييس توروب المدير الفني للفريق، خلال مباراته أمام الترجي في تحقيق الفوز، من أجل حسم تأهله إلى دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، واستمرار مشواره في المنافسة حتى الوصول إلى النهائي.

وتصعب مهمة الأهلي خلال لقاء الترجي، خاصة وأن الأحمر يحتاج للفوز بفارق هدفين أو أكثر، من أجل التأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

مباراة بدون جماهير بقرار من الكاف

تقام المباراة المرتقبة بدون حضور جماهيري، تنفيذًا لقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الذي فرض عقوبة على جماهير الأهلي، على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق أمام الجيش الملكي المغربي في دور المجموعات.

ويُعد غياب الجماهير ضربة معنوية للفريق، الذي اعتاد على الدعم الكبير من أنصاره في المباريات الحاسمة، إلا أن اللاعبين يسعون لتعويض ذلك بتحقيق نتيجة إيجابية تُؤهلهم إلى الدور نصف النهائي، حيث يعتمد المدرب على خط هجومه المليء بالنجوم مثل أشرف بن شرقي، تريزيجيه، إمام عاشور، أحمد مصطفى زيزو، ومحمد علي بن رمضان لتحقيق الفوز على أرضه.

توروب يستبعد 6 لاعبين من القائمة

قرر المدير الفني الدنماركي ييس توروب، استبعاد ستة لاعبين من قائمة الفريق التي تخوض المواجهة، حيث جاءت الأسماء المستبعدة لتضم كلًا من كريم فؤاد وياسين مرعي بسبب الإصابة، إلى جانب محمد سيحا وعمرو الجزار ومحمد شكري ومحمد شريف لأسباب فنية.

ويأتي هذا القرار في إطار سعي الجهاز الفني لاختيار العناصر الأكثر جاهزية من الناحية البدنية والفنية، لضمان تحقيق أفضل نتيجة ممكنة أمام فريق قوي بحجم الترجي.

الإصابات تضرب صفوف الأهلي

ويعاني الأهلي من بعض الغيابات المؤثرة، حيث يواصل ياسين مرعي تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة في العضلة الضامة، بينما يستمر كريم فؤاد في برنامجه العلاجي بعد تعرضه لقطع جزئي في الرباط الصليبي.

ويأمل الجهاز الطبي في تجهيز اللاعبين خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ضغط المباريات في البطولات المحلية والقارية.

موعد مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي أمام نظيره الترجي التونسي في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت، على ملعب استاد القاهرة الدولي، دون حضور جماهيره على خلفية عقوبة الاتحاد الإفريقي ضد الأحمر.

وتذاع المباراة المرتقبة التي تجمع بين الفريقين، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الرسمي والحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا، وتحديدًا فضائية بي إن سبورتس 1، كما يمكن مشاهدة الأهلي بث مباشر مجانًا عن طريق قناة أون سبورت الأرضية.

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الإدارة التحكيمية لمباراة الأهلي والترجي إلى المغربي جلال جيد، ويتولى المعلق الرياضي جواد بده مهمة التعليق على أحداث المباراة عبر بين سبورت، وعلى قناة تايم سبورت الأرضية، زياد الدكروري.

ويلاقي المتأهل من مواجهة الأهلي أمام الترجي، نظيره المتأهل من لقاء استاد مالي أمام صن داونز، في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا في نسختها الحالية.

تشكيل الأهلي المتوقع لموقعة الحسم أمام الترجي

سيكون التشكيل المتوقع لخوض المباراة مكوناً من: 

ـ مصطفى شوبير في حراسة المرمى.

خط الدفاع محمد هاني، ياسر إبراهيم، هادي رياض، يوسف بلعمري. 

ـ خط الوسط.. ثنائي الارتكاز مروان عطية وإمام عاشور، أحمد مصطفى “زيزو”، ومحمود “تريزيجيه”، وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم.. مروان عثمان.

بيطري الشرقية
