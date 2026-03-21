توروب يستبعد 6 لاعبين من الأهلي أمام الترجي التونسي .. من هم؟

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته المكثفة لمواجهة نظيره الترجي التونسي، في اللقاء المرتقب الذي يجمع بينهما مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

توروب يستبعد 6 لاعبين من القائمة

قرر المدير الفني الدنماركي ييس توروب استبعاد ستة لاعبين من قائمة الفريق التي تخوض المواجهة، حيث جاءت الأسماء المستبعدة لتضم كلًا من كريم فؤاد وياسين مرعي بسبب الإصابة، إلى جانب محمد سيحا وعمرو الجزار ومحمد شكري ومحمد شريف لأسباب فنية.

ويأتي هذا القرار في إطار سعي الجهاز الفني لاختيار العناصر الأكثر جاهزية من الناحية البدنية والفنية، لضمان تحقيق أفضل نتيجة ممكنة أمام فريق قوي بحجم الترجي.

إصابات تضرب صفوف الأهلي

يعاني الأهلي من بعض الغيابات المؤثرة، حيث يواصل ياسين مرعي تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة في العضلة الضامة، بينما يستمر كريم فؤاد في برنامجه العلاجي بعد تعرضه لقطع جزئي في الرباط الصليبي.

ويأمل الجهاز الطبي في تجهيز اللاعبين خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ضغط المباريات في البطولات المحلية والقارية.

مباراة بدون جماهير بقرار من الكاف

تقام المباراة المرتقبة بدون حضور جماهيري، تنفيذًا لقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الذي فرض عقوبة على جماهير الأهلي، على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق أمام الجيش الملكي المغربي في دور المجموعات.

ويُعد غياب الجماهير ضربة معنوية للفريق، الذي اعتاد على الدعم الكبير من أنصاره في المباريات الحاسمة، إلا أن اللاعبين يسعون لتعويض ذلك بتحقيق نتيجة إيجابية تُؤهلهم إلى الدور نصف النهائي.

مواجهة حاسمة نحو نصف النهائي

يدخل الأهلي اللقاء بشعار الفوز فقط، من أجل حسم بطاقة التأهل ومواصلة المشوار نحو التتويج باللقب القاري، في مواجهة لن تكون سهلة أمام الترجي، الذي يمتلك خبرات كبيرة في البطولات الأفريقية.