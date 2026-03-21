مدرب الأهلي: الاختيارات للأفضل فنيًا.. ونحتاج لفاعلية الهجوم أمام الترجي

كشف ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، عن فلسفته في اختيار التشكيل قبل مواجهة الترجي الرياضي التونسي، مؤكدًا أن المعيار الأساسي هو مصلحة الفريق وليس الأسماء.

وأوضح أن الجهاز الفني يبحث عن لاعبين يمتلكون القدرة على التسجيل وصناعة الأهداف، مع ضرورة وجود إيجابية هجومية، خاصة أن الفريق يحتاج لتسجيل أهداف من أجل حسم التأهل.

وشدد على أن الأداء الجماعي يمثل العنصر الأهم، مع العمل على تطوير المنظومة الهجومية بشكل متكامل، لتحقيق أفضل نتائج ممكنة.

وتطرق إلى موقف بعض اللاعبين، مؤكدًا أنه تحدث مع محمد علي بن رمضان وشرح له سبب غيابه عن مباراة الذهاب، حيث فضل حمايته من أجواء اللقاء في تونس، مشيرًا إلى أنه لاعب مهم وقد يكون له دور في مباراة العودة.

كما أشار إلى أن توظيف اللاعبين داخل الملعب يتم وفقًا لاحتياجات الفريق، موضحًا أن تغيير مراكز بعض العناصر ساهم في ظهورهم بشكل أفضل، مثل أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو، بهدف تحقيق أقصى استفادة فنية من جميع اللاعبين.