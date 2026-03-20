بسبب الأهلي.. تعديل مفاجئ في مران أوتوهو الكونغولي قبل مواجهة الزمالك



خاض فريق أوتوهو الكونغولي مرانه الأساسي مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، في أجواء مناخية متقلبة، وذلك ضمن استعداداته لمواجهة الزمالك المرتقبة يوم الأحد، في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاء المران وسط حالة من التركيز الشديد من جانب الجهاز الفني واللاعبين، حيث حرص الفريق على التأقلم مع أرضية الملعب والأجواء المحيطة، في ظل أهمية اللقاء الذي يمثل محطة حاسمة في مشوار الفريق بالبطولة.



وشهدت تحضيرات الفريق الكونغولي تعديلًا مفاجئًا في موعد المران، بعدما قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" السماح لأوتوهو بإقامة تدريبه الرئيسي يوم الجمعة بدلًا من السبت، بسبب إقامة مباراة الأهلي والترجي التونسي على نفس الملعب غدًا.

ويهدف القرار إلى تنظيم جدول المباريات والتدريبات على ستاد القاهرة، وتجنب أي تعارض قد يؤثر على جاهزية الفرق المشاركة في المنافسات القارية.



ويستعد أوتوهو لمواجهة صعبة أمام الزمالك، حيث يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.