مدرب الأهلي: مواجهة الترجي لم تُحسم.. وهدفنا الفوز والتأهل

أكد ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، أن مواجهة الترجي التونسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لم تُحسم بعد، رغم خسارة مباراة الذهاب بهدف دون رد.

وقال توروب خلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن الأهلي خاض الشوط الأول في تونس، وما زال هناك شوط ثانٍ سيُحسم خلال مباراة العودة، معربًا عن أمله في أن يكون اللقاء يومًا مميزًا لجماهير الأهلي وأن تستمر فرحتهم بالفوز.

وأوضح المدير الفني أنه قام بمراجعة مباراة الذهاب بشكل دقيق، إلى جانب دراسة الجهاز الفني للمواجهة جيدًا، من أجل التحضير الأمثل لمباراة الإياب، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تحقيق الفوز والتأهل.

وأشار إلى أن الحفاظ على نفس مستوى الأداء طوال الموسم أمر صعب، لكن الأهم هو تقليل فترات التراجع والحفاظ على الاستقرار ومواصلة تحقيق الانتصارات.