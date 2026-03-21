قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السعودية.. اعتراض وتدمير 5 مسيّرات في المنطقة الشرقية
قبل موقعة الترجي.. اجتماع حاسم بين عبد الحفيظ ووليد صلاح في الأهلي
السعودية تدين العدوان الإسرائيلي على بنى تحتية عسكرية سورية
باسم سمرة يكشف كواليس نجاح “عين سحرية”.. ويهاجم اللجان الإلكترونية
البديل المحتمل لـ محمد صلاح حال غيابه أمام السعودية وإسبانيا
خبير لوائح يكشف مفاجأة مدوية بشأن قرار إيقاف قيد الزمالك الـ 13
صدمة لـ توروب قبل مباراة الأهلي والترجي التونسي.. ماذا حدث؟
فضل صلاة الفجر في وقتها.. 19 سببا يجعلك لا تؤخرها في ثاني أيام العيد
لو أكلت رنجة وفسيخ.. وصفات تريح المعدة في ثاني يوم العيد
تحفة ميكانيكية نادرة.. بوجاتي تكشف عن فيرون FKP Hommage بقوة خارقة
مفاجأة.. موقف ناصر منسي من تمديد تعاقده مع الزمالك
أسرة محترمة وأصحاب ابني.. ياسمين الخطيب تدافع عن الذين رموا مياه على المصلين فى النزهة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل موقعة الترجي.. اجتماع حاسم بين عبد الحفيظ ووليد صلاح في الأهلي

محمد بدران   -  
يارا أمين

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لخوض مباراة الترجي التونسي التي تجمع الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وشهد المران تواجد سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة الأهلي في تونس، وعقد جلسة سريعة مع وليد صلاح الدين مديرة الكرة لمناقشة عدة أمور تتعلق بالمباراة.

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي في التاسعة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة حاسمة لحسم بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، وسط استعدادات مكثفة من الجهاز الفني واللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة المشوار القاري.

الأهلي يخسر ذهابا أمام الترجي بهدف

وخسر الأهلي مباراة الذهاب أمام الترجي التونسي بهدف نظيف من ركلة جزاء، في لقاء الذهاب بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في اللقاء الذي جمعهما على ملعب رادس بتونس.  

تشكيل الأهلي أمام الترجي التونسي

حارس المرمى : مصطفى شوبير
الدفاع : محمد هاني- ياسرإبراهيم -هادي رياض - يوسف بلعمري
المحور: مروان عطية - أليوديانج
الوسط :إمام عاشور- ومحمود تريزيجيه - أحمد سيد زيزو
الهجوم :مروان عثمان

موعد مباراة الأهلي والترجي والقنوات الناقلة

تمتلك شبكة بي إن سبورت القطرية، الحقوق الحصرية لبث بطولة دوري أبطال إفريقيا، لذا يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي والترجي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026، عبر شاشتها.

أسندت شبكة beIN Sport، إلى المعلق جواد بدة مهمة التعليق على مباراة الترجي والأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2025-2026.

أما بالنسبة للبث الأرضي لقناة Time Sport فتأتي بتعليق زياد الدكروري

ومن المقرر إقامة اللقاء اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات إياب الدور الربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.  

النادي الأهلي الأهلي الترجي التونسي سيد عبد الحفيظ وليد صلاح الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

