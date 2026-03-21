رياضة

صدمة لـ توروب قبل مباراة الأهلي والترجي التونسي.. ماذا حدث؟

محمد بدران  
يارا أمين

أعلن ييس توروب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق لخوض مباراة العودة أمام الترجي التونسي فى ربع نهائي دوري ابطال افريقيا. 

ويغيب عن الأهلي أمام الترجي كل من: كريم فؤاد وياسين مرعي للإصابة ومحمد سيحا وعمرو الجزار ومحمد شكري ومحمد شريف.

الأهلي يخسر ذهابا أمام الترجي بهدف

وخسر الأهلي مباراة الذهاب أمام الترجي التونسي بهدف نظيف من ركلة جزاء، في لقاء الذهاب بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في اللقاء الذي جمعهما على ملعب رادس بتونس. 

تشكيل الأهلي أمام الترجي التونسي

حارس المرمى : مصطفى شوبير
الدفاع : محمد هاني- ياسرإبراهيم -هادي رياض - يوسف بلعمري
المحور: مروان عطية - أليوديانج
الوسط :إمام عاشور- ومحمود تريزيجيه - أحمد سيد زيزو
الهجوم :مروان عثمان

موعد مباراة الأهلي والترجي والقنوات الناقلة

تمتلك شبكة بي إن سبورت القطرية، الحقوق الحصرية لبث بطولة دوري أبطال إفريقيا، لذا يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي والترجي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026، عبر شاشتها.

أسندت شبكة beIN Sport، إلى المعلق جواد بدة مهمة التعليق على مباراة الترجي والأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2025-2026.

أما بالنسبة للبث الأرضي لقناة Time Sport فتأتي بتعليق زياد الدكروري

ومن المقرر إقامة اللقاء اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات إياب الدور الربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.  

توروب الاهلي الترجي دوري ابطال افريقيا موعد مباراة الأهلي والترجي والقنوات الناقلة تشكيل الأهلي أمام الترجي التونسي الأهلي

