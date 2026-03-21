موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية ومصيرية أمام نظيره الترجي التونسي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، في لقاء ينتظره عشاق الكرة الإفريقية.

تفوق نسبي للترجي قبل مواجهة الإياب

يدخل فريق الترجي المباراة بأفضلية معنوية بعد تحقيقه الفوز في لقاء الذهاب بهدف دون رد، وهو ما يمنحه فرصة أكبر في التأهل إلى الدور نصف النهائي، حيث يكفيه التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف واحد مع التسجيل.

الأهلي يبحث عن العودة رغم الغيابات الجماهيرية

على الجانب الآخر، يسعى الأهلي إلى قلب الطاولة وتعويض خسارة الذهاب، حيث يحتاج الفريق الأحمر إلى الفوز بفارق هدفين على الأقل لضمان التأهل مباشرة. ويعول الأهلي على عاملي الأرض والخبرة الإفريقية، رغم غياب جماهيره عن المدرجات، وهو ما يمثل تحديًا إضافيًا للاعبين.

مواجهة مرتقبة في نصف النهائي

من المنتظر أن يلتقي الفريق المتأهل من مواجهة الأهلي والترجي مع الفائز من مباراة صن داونز الجنوب إفريقي والملعب المالي، في إطار منافسات الدور نصف النهائي من البطولة، ما يزيد من أهمية وصعوبة اللقاء.

موعد مباراة الأهلي والترجي

تقام المباراة اليوم السبت الموافق 21 مارس 2026، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة للمباراة

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 2، بالإضافة إلى قناة تايم سبورت الأرضية، لتتيح الفرصة أمام الجماهير لمتابعة هذا اللقاء الحاسم.