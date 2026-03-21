مفاجأة مدوية .. تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي فى دوري الأبطال

أعلن ييس توروب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق لخوض مباراة العودة أمام الترجي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي اليوم

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم- هادي رياض- يوسف بلعمري.

الوسط: مروان عطية- إمام عاشور- زيزو - تريزيجيه- بن شرقي.

الهجوم: مروان عثمان.

الأهلي يخسر ذهابا أمام الترجي بهدف

وخسر الأهلي مباراة الذهاب أمام الترجي التونسي بهدف نظيف من ركلة جزاء، في لقاء الذهاب بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في اللقاء الذي جمعهما على ملعب رادس بتونس.

موعد مباراة الأهلي والترجي والقنوات الناقلة

تمتلك شبكة بي إن سبورت القطرية، الحقوق الحصرية لبث بطولة دوري أبطال إفريقيا، لذا يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي والترجي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026، عبر شاشتها.

أسندت شبكة beIN Sport، إلى المعلق جواد بدة مهمة التعليق على مباراة الترجي والأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2025-2026.

أما بالنسبة للبث الأرضي لقناة Time Sport فتأتي بتعليق زياد الدكروري

ومن المقرر إقامة اللقاء اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات إياب الدور الربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.