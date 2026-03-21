وزير الخارجية الإيراني:بعض الدول تحاول الحل وأمريكا لاتريد وقف عدوانها
الأرصاد تُحذر: استمرار عدم الاستقرار الجوي اليوم.. أمطار رعدية ونشاط للرياح المثيرة للأتربة
هل يجوز صيام الست من شوال ثاني أيام العيد؟.. له ثواب شهرين
تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا
موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي والقنوات الناقلة
على بعد 100 كيلومتر من السواحل التركية..ضابط فرنسي يكشف موقع شارل ديجول
أخبار السيارات| 5 عربيات موفرة في البنزين موديل 2026.. تحديثات جديدة ‏لـ جيب كوماندوز .. بورشه تعيد إحياء “المانيوال”.. عودة فولجا الروسية بـ Volga K50
انطلاق المرحلة الحاسمة في الدوري المصري.. نظام جديد يشعل المنافسة.. مواعيد الجولة الأولى لمجموعة التتويج
بعد انتهاء الصيام.. أكلات بسيطة تفتح الشهية في ثاني أيام عيد الفطر
في ثاني أيام عيد الفطر.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه
اليوم.. مواجهة حاسمة بين بيراميدز والجيش الملكي بدوري أبطال إفريقيا
مفاجأة مدوية .. تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي فى دوري الأبطال
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا

رباب الهواري


استقر المدير الفني لفريق الأهلي، ييس توروب، على التشكيل المتوقع الذي سيخوض به مواجهة الترجي التونسي، في المباراة المرتقبة التي تجمع بين الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتُقام مباراة الأهلي و الترجي في تمام الساعة التاسعة مساءً على استاد القاهرة الدولي، وسط حضور جماهيري كبير ودعم منتظر للفريق الأحمر.

موقف الأهلي و الترجي قبل مباراة الإياب
يدخل الأهلي اللقاء تحت ضغط كبير، بعد خسارته في مباراة الذهاب بهدف دون رد، والتي أُقيمت على ملعب رادس في تونس. ويحتاج الفريق لتحقيق الفوز بفارق هدفين لضمان التأهل إلى نصف النهائي، أو الفوز بهدف نظيف للذهاب إلى ركلات الترجيح، وهو ما يزيد من أهمية المواجهة وصعوبتها.

اختيارات هجومية من ييس توروب
ينوي ييس توروب الاعتماد على أسلوب هجومي منذ بداية اللقاء، في محاولة لتعويض نتيجة الذهاب مبكرًا. وقرر الدفع بالمهاجم مروان عثمان في مركز رأس الحربة، مع دعم قوي من الثلاثي الهجومي زيزو وتريزيجيه وأشرف بن شرقي، الذين يمتلكون القدرة على صناعة الفارق في الثلث الأخير.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الترجي


من المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بتشكيل يضم:
في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
في خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، هادي رياض، يوسف بلعمري.
في خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور.
وأمامهم: زيزو، تريزيجيه، أشرف بن شرقي.
وفي الهجوم: مروان عثمان.

ياسمين الخطيب

أسرة محترمة وأصحاب ابني.. ياسمين الخطيب تدافع عن الذين رموا مياه على المصلين فى النزهة

إيران والإمارات

غادروا فورا .. إيران تصدر تحذيرا عاجلا لسكان رأس الخيمة في الإمارات

صورة أرشيفية

التعليم تنفي تغيير نظام وجداول امتحانات شهر مارس لـ4 و5 و6 ابتدائي

الجيش الأمريكي

ساعة الصفر تقترب.. الجيش الأمريكي يستعد لغزو بري محتمل لإيران

الأهلي

بجانب عقوبة الـ كاف.. استبعاد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي في أبطال أفريقيا

حريق

أسطوانة غاز هيليوم .. قرار عاجل بشأن انفجار في مول تجاري بدمياط

السينمات

إزالة بوسترات فيلم سفاح التجمع من السينمات

النائب محمود الجندي

ما حدث كان سهوًا .. أول تعليق من نائب دمنهور بعد أزمة عدد أجزاء القرآن

ترشيحاتنا

أحمد شوبير

شوبير يثير الجدل بشأن ملف التجنيس لمنتخب مصر

بيراميدز

طاقم تحكيم مباراة بيراميدز والجيش الملكى المغربى ..تعرف عليه

إبراهيم سعيد

بدر رجب: إبراهيم سعيد أفضل من فان دايك وبيكنباور

بالصور

بعد انتهاء الصيام.. أكلات بسيطة تفتح الشهية في ثاني أيام عيد الفطر

أكلات خفيفة تاني يوم العيد
أكلات خفيفة تاني يوم العيد
أكلات خفيفة تاني يوم العيد

علاج انتفاخ ما بعد الكحك.. الأكلات دي هتفرق معك فورًا

علاج الإنتفاخ بعد الكحك
علاج الإنتفاخ بعد الكحك
علاج الإنتفاخ بعد الكحك

سعر كيا بيكانتو 2015 المستعملة .. صور

كيا بيكانتو 2015
كيا بيكانتو 2015
كيا بيكانتو 2015

بعد الفسيخ والرنجة.. أكلات تساعد على تنظيف الجسم وترجعك إلى طبيعتك

الفسيخ والرنجة
الفسيخ والرنجة
الفسيخ والرنجة

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

المزيد