تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا



استقر المدير الفني لفريق الأهلي، ييس توروب، على التشكيل المتوقع الذي سيخوض به مواجهة الترجي التونسي، في المباراة المرتقبة التي تجمع بين الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتُقام مباراة الأهلي و الترجي في تمام الساعة التاسعة مساءً على استاد القاهرة الدولي، وسط حضور جماهيري كبير ودعم منتظر للفريق الأحمر.

موقف الأهلي و الترجي قبل مباراة الإياب

يدخل الأهلي اللقاء تحت ضغط كبير، بعد خسارته في مباراة الذهاب بهدف دون رد، والتي أُقيمت على ملعب رادس في تونس. ويحتاج الفريق لتحقيق الفوز بفارق هدفين لضمان التأهل إلى نصف النهائي، أو الفوز بهدف نظيف للذهاب إلى ركلات الترجيح، وهو ما يزيد من أهمية المواجهة وصعوبتها.

اختيارات هجومية من ييس توروب

ينوي ييس توروب الاعتماد على أسلوب هجومي منذ بداية اللقاء، في محاولة لتعويض نتيجة الذهاب مبكرًا. وقرر الدفع بالمهاجم مروان عثمان في مركز رأس الحربة، مع دعم قوي من الثلاثي الهجومي زيزو وتريزيجيه وأشرف بن شرقي، الذين يمتلكون القدرة على صناعة الفارق في الثلث الأخير.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الترجي



من المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بتشكيل يضم:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، هادي رياض، يوسف بلعمري.

في خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور.

وأمامهم: زيزو، تريزيجيه، أشرف بن شرقي.

وفي الهجوم: مروان عثمان.