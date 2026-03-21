ضبط 2.2 طن رنجة ولحوم ودواجن مجهولة المصدر بالشرقية

تمكنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية من ضبط طنين و280 كيلو جراما من الأسماك المجمدة واللحوم الدواجن المجمدة مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل بيعها في الأسواق وتحرير 33 محضرا للمخالفين.

جاء ذلك خلال حملة تفتيشية مكبرة، أسفرت عن تحرير 33 محضرا، وضبط 2 طن و280 كيلو جراما من “اللحوم - دواجن مذبوحة خارج المجازر المرخصة - لحوم مفرومة مجمدة - رنجة وأسماك مجمدة - مصنعات دواجن مجهولة المصدر مخالفة للمواصفات القياسية”.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

يشار إلى أن هذه الحملات نُفِّذت؛ بناء على توجيهات المحافظ المهندس حازم الأشموني بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على شوادر بيع اللحوم والدواجن والأسماك، ومحلات الجزارة والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم، بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة، ومطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية.

وتهدف هذه التوجيهات للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، إضافة إلى مواصلة تكثيف تلك الحملات التفتيشية لإحكام الرقابة على الأسواق؛ لضمان سلامة المواد المعروضة للبيع أمام المواطنين، وردع كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين.