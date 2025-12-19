عامل دليفري ينهي حياته بعد رفض والدته زواجه من حبيبته بالهرم

تخلص عامل دليفري من حياته شنقًا داخل بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، بسبب مروره بحالة نفسية سيئة لرفض والدته تزويجه من فتاة ارتبط بها بعلاقة عاطفية، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة

تلقى مساعد الوزير لأمن الجيزة، اللواء محمد مجدي أبو شميلة، إخطارًا يفيد بتلقي بلاغ بتخلص عامل من حياته بدائرة قسم شرطة الهرم.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المتوفى عامل دليفري يبلغ من العمر 18 سنة، وقد أقدم على إنهاء حياته داخل غرفته بعد أن قام بربط حبل في جنش السقف، لمروره بأزمة نفسية حادة على خلفية خلافات أسرية، لرفض والدته تزويجه من إحدى الفتيات التي تربطه بها علاقة عاطفية.

تم نقل جثة العامل الى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة