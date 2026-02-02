مخطط وشيك.. سر انقلاب سيد عبد الحفيظ علي مدير التعاقدات في الأهلي

كشفت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي سر انقلاب سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء علي اسامة هلال مدير التعاقدات في النادي الأحمر.

قال المصدر : مخطط سيد عبدالحفيظ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي للإطاحة باسامة هلال مدير التعاقدات في القلعة الحمراء بدأ عندما عقد عبدالحفيظ اجتماعا مع أحمد نجم مدير التعاقدات السابق في نادي مودرن سبورت منذ أسبوع في فرع أهلي الشيخ زايد.

تابع: سيد عبد الحفيظ طلب من مسؤول التعاقدات السابق في نادي مودرن سبورت وأحد المرشحين لخلافة أسامة هلال وقال له إيه تصورك لو جيت مسكت مكان أسامه هلال وجهزه وأنا هكلم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

أضاف: أحمد نجم يعتبر من أقوي المرشحين لتولي منصب مدير التعاقدات في النادي الأهلي لأن سيد عبد الحفيظ ناوي يطيح باسامة هلال من منصبه.

وقال أيضا: سر انقلاب سيد عبد الحفيظ علي أسامة هلال مدير التعاقدات في النادي الأهلي لإنه محسوب على محمد فضل مدير التعاقدات السابق في النادي الأهلي.

واختتم حديثه قائلا: سيد عبد الحفيظ يرغب في الإطاحة بأي مسؤل في النادي الأهلي له علاقة بمحمد فضل نجم القلعة الحمراء ومسؤول التعاقدات السابق.