سندرلاند يكتسح بيرنلي بثلاثية في الدوري الإنجليزي

اكتسح فريق سندرلاند نظيره بيرنلي، بثلاثية نظيفة، في إطار الجولة 24 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت ثلاثية سندرلاند عن طريق أكسيل توانزيبي (بالخطأ في مرماه) وحبيب ديارا وشمس الدين طالبي في الدقائق 9، 32، 72.

وجاء تشكيل سندرلاند كالتالي:

روفس - ماندافا - الديريتي - بالارد - موكيلي - ح. ديارا - صديقي - طالبي - في - هوم

فيما جاء تشكيل بيرنلي كالتالي:

دوبرافكا - همفريز - إيستيفي - تاونزيبي - ووكر - أوجوشوكو - لويس - بريس - إدواردز - أنتوني - فوستر.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق سندرلاند المركز الثامن برصيد 36 نقطة، فيما يأتي فريق بيرنلي في المركز التاسع عشر برصيد 15 نقطة.