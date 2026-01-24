وست هام يهزم سندرلاند 3-1 في الدوري الإنجليزي

حقق فريق وست هام يونايتد فوزًا كبيرًا على ضيفه سندرلاند بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب لندن الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح كريسينسيو سامرفيل التسجيل للهامرز في الدقيقة 14، قبل أن يضيف جارود بوين الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 28.

وواصل وست هام تفوقه الهجومي، حيث أحرز ماتيوس فيرنانديز الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول بالدقيقة 43.

وقلص بريان بروبي الفارق لصالح سندرلاند في الدقيقة 66، لكنه لم يكن كافيًا لتعديل النتيجة، لتنتهي المباراة بفوز وست هام 3-1.

بهذه النتيجة، ارتقى وست هام إلى المركز الـ18 في جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، بينما تجمد رصيد سندرلاند عند 33 نقطة في المركز التاسع.