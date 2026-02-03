العراق ينفي استقبال 350 ألف لاجئ سوري

نفت وزارة الداخلية العراقية، الأنباء التي تم تداولها عن قيام العراق بفتح الحدود أمام اللاجئين السوريين واستقبال 350 ألف لاجئ سوريا.





وذكر بيان لوزارة الداخلية العراقية: "إننا في الوقت الذي ننفي فيه هذه الأنباء جملة وتفصيلا، ندعو إلى توخي الدقة في نقل المعلومات واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية حصرا والابتعاد عن الشائعات المغرضة".





كما أكدت الوزارة في بيانها على "ضرورة عدم تداول معلومات غير صحيحة من قبل المدوّنين وأهمية متابعة المواقع الرسمية للجهات المخولة".





وكان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان، قد أكد الشهر الماضي، أن نسبة إنجاز بناء جدار إسمنتي مع سوريا وصلت إلى 80 بالمئة.





وأوضح النعمان أن "الجدار الكونكريتي مجهز بكاميرات حرارية، ويعد واحدا من ثلاثة موانع رئيسة تفصل بين الحدود العراقية والسورية، إلى جانب الأسلاك الشائكة والخندق الشقي التي يضاف لها الجدار الكونكريتي".





وأكد أن "الحدود العراقية مؤمّنة بشكل كامل، ليس فقط مع سوريا بل مع جميع دول الجوار"، لافتا إلى أن "خصوصية الوضع الأمني غير المستقر في سوريا، استدعت تركيزا أكبر على تأمين الحدود العراقية – السورية".