في اليوم قبل الأخير.. تنسيقية الشباب تستقبل شخصيات عربية ودولية بمعرض الكتاب

واصل مقر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين استقبال شخصيات عربية ودولية وإعلامية بارزة، في ختام مشاركة حافلة بالفعاليات والزيارات المتنوعة، في اليوم قبل الأخير من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57.

واستقبلت التنسيقية الدكتور حسين الهنداوي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، في زيارة تعكس الاهتمام العربي بدور الشباب في الحياة السياسية والثقافية.

كما زار الأستاذ سلام مسافر، كبير المذيعين في قناة روسيا اليوم ورئيس قسم البرامج السياسية الاجتماعية، ومعد ومقدم برنامج "قصارى القول"، ترافقه السيدة ألفيرا سوخاريفا، منتجة برنامج "قصارى القول" بقناة روسيا اليوم، مقر التنسيقية بالمعرض.

واستقبلت التنسيقية الأستاذ أحمد وهبة من الحزب الديمقراطي الجديد بكندا، في لقاء يعكس امتداد التواصل مع المصريين في الخارج والمهتمين بالشأن السياسي المصري.

كما زار المقر الدكتور محمد زيدان، مدير عام إدارة الطب الشرعي والمتحدث الرسمي باسم نادي خبراء الطب الشرعي، بالإضافة إلى عدد من رواد المعرض من مختلف التخصصات والاهتمامات.

وتختتم التنسيقية غدًا مشاركتها في المعرض بعد رحلة ثرية من الفعاليات والندوات واللقاءات التي جمعت بين مختلف أطياف المجتمع المصري والعربي والدولي.