وزير المجالس النيابية يتفقد جناح الأزهر بمعرض الكتاب ويشيد بدوره في بناء الوعي الفكري

تفقد المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية، اليوم الإثنين، جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، حيث اطّلع على الأنشطة الثقافية والفكرية والفعاليات التي يقدمها الجناح، وما يضمه من أركان متخصصة في الفتوى، والخط العربي، والطفل، والندوات الفكرية، إلى جانب العروض التفاعلية التي تعكس رسالة الأزهر الوسطية ودوره التاريخي في نشر صحيح الدين وتعزيز الوعي المجتمعي.

وخلال جولته، أشاد وزير المجالس النيابية بالمستوى التنظيمي والمحتوى المعرفي الذي يقدمه جناح الأزهر، مؤكدًا أن الأزهر الشريف يمثل ركيزة أساسية في بناء الوعي الوطني والفكري، ويسهم بفاعلية في ترسيخ قيم الاعتدال والتعايش، خاصة في ظل التحديات الفكرية الراهنة.

وأشار إلى أهمية استمرار هذا الحضور المؤثر في الفعاليات الثقافية الكبرى، كما أكد أن جناح الأزهر الشريف وما قدمه طيلة أيام المعرض عكس الدور الحضاري والتنويري للمؤسسة الأزهرية.

تأتي مشاركة الأزهر الشريف في معرض القاهرة الدولي للكتاب، من خلال جناحه للعام العاشر على التوالي، في إطار حرصه الدائم على التواصل المباشر مع الجمهور، وتعزيز حضوره التنويري في الفضاء الثقافي، بما يسهم في نشر الوعي، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وبناء الإنسان على أسس علمية وفكرية راسخة، انطلاقًا من رسالته العالمية ودوره الريادي في خدمة الدين والوطن.