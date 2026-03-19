مصطفى بكري: قرارات الحكومة تحتاج مراجعة.. وارتفاع الأسعار يرهق المواطنين

أكد الإعلامي مصطفى بكري ضرورة أن تتعامل الحكومة بجدية مع الأوضاع الحالية، مع مراعاة الأعباء المعيشية التي يواجهها المواطنون، مشيرًا إلى أن بعض القرارات، مثل إغلاق المحال في التاسعة مساءً، كانت تحتاج إلى دراسة أعمق قبل تطبيقها.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن التجار قاموا برفع أسعار السلع، حتى أن كيلو الطماطم تجاوز الـ 40 جنيه، واقتراب الفلفل من 30 جنيهًا، مطالبًا بضرورة تخفيف العبء عن المواطنين.

وشدد مقدم برنامج “حقائق وأسرار” على أهمية إدارة تداعيات الأزمة بشكل متوازن، بما يضمن اتخاذ الإجراءات اللازمة دون التأثير سلبًا على حياة الناس.