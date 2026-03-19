قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عجائب الصلاة على النبي ليلة العيد .. 40 مكافأة ربانية
عيار 18 في أول أيام العيد بـ6 آلاف جنيه
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 20 مارس 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
مصدر أمنى: جماعة الإخوان تروج مكالمة إباحية وتدعى إنها لضابط شرطة
ترامب يؤكد إلى بن زايد تضامن واشنطن مع الإمارات ضد الاعتداءات الإيرانية
لمواجهة العنصرية .. الدوري الإسباني يطلق كرة جديدة
وفاة شقيق الدكتور مجدي عاشور في آخر يوم من رمضان.. وتشييع الجنازة بعد صلاة الجمعة
مصر في مواجهة التصعيد.. القاهرة تدين الاعتداءات وتعلن أمن الخليج قضيتها الأولى
كعك العيد خرج عن السيطرة .. الأسعار تتجاوز اللحوم في المحافظات
أنا حي .. أول تعليق من نتنياهو على حقيقة مقتله في هجوم إيراني
تحرك تركي عاجل في الخليج .. أنقرة تدين هجمات إيران وتحمّل إسرائيل مسؤولية إشعال التوترات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

ارتفعت 35% قبل العيد.. سعر الرنجة والفسيخ 2026 في الأسواق

خالد يوسف

مع حلول عيد الفطر المبارك 2026، تصدرت أسعار الرنجة والفسيخ محركات البحث في مصر، بعد تسجيل زيادات ملحوظة بالتزامن مع زيادة الإقبال على شراء الأسماك المملحة، التي تُعد من أشهر عادات المصريين في العيد.
 

أسعار الرنجة والفسيخ في عيد الفطر 2026

شهد سعر الرنجة والفسيخ 2026 ارتفاعا ملحوظا بنسبة 35% مع اقتراب عيد الفطر المبارك.

أسعار الفسيخ اليوم

قد يصل سعر كيلو الفسيخ الى 600 جنيه في بعض الأماكن حسب الجودة والمنطقة السكنية. 

- تراوح سعر الفسيخ البلدي من 280 إلى 380 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر الفسيخ المستورد من 300 إلى 400 جنيه للكيلو.

- كيلو الفسيخ البوري الممتاز تتراوح أسعاره في بعض الأسواق بين 500 و600 جنيه للكيلو

أسعار الرنجة اليوم

- سجل سعر كيلو الرنجة العادية من 130 إلى 150 جنيهًا للكيلو

- وتراوح سعر كيلو الرنجة المحلية من 110 إلى 170 جنيهًا

- تراوح سعر كيلو الرنجة المستوردة من 180 إلى 350 جنيهًا.

- سعر كيلو الرنجة الهولندي، يعتبر من أغلى أنواع الرنجة، وقد يصل سعر الكيلو في السلاسل التجارية الكبرى إلى 800 جنيه للكيلو.
 

أسعار الأسماك المملحة الأخرى

- تراوح سعر كيلو السردين المملح من 90 إلى 170 جنيهًا

- سجل سعر كيلو ملوحة مخلي فيليه 295 جنيهًا.

- سجل سعر الملوحة صغيرة الحجم 130 جنيهًا للكيلو.

- سجل سعر كيلو الملوحة متوسطة الحجم 180 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الملوحة كبيرة الحجم 195 جنيهًا للكيلو.

سبب ارتفاع أسعار الرنجة والفسيخ في العيد

يرجع ارتفاع الأسعار إلى عدة عوامل، أبرزها 

- زيادة الطلب بشكل كبير مع قدوم عيد الفطر.

- ارتفاع تكلفة الإنتاج والنقل، بالإضافة إلى قلة المعروض مقارنة بحجم الإقبال.

- اختلاف الجودة بين البلدي والمستورد.

- زيادة الإقبال الشعبي

إقبال كبير رغم ارتفاع الأسعار

على الرغم من ارتفاع الأسعار، لا يزال الإقبال كبيرًا على شراء الفسيخ والرنجة، حيث تُعد من الطقوس الأساسية في عيد الفطر لدى المصريين، ولا يخلو منها أي منزل تقريبًا.

الا ان هناك نصائح مهمة عند شراء الفسيخ والرنجة،  اهمها: 

- الشراء من أماكن موثوقة. 

- التأكد من الرائحة والجودة.

- تجنب التخزين لفترات طويلة.

- تناول كميات معتدلة.

علامات الفسيخ الفاسد

1- لون جلد سمكة الفسيخ السليم لامعا ومشدودا، أما الفاسد فالجلد غير لامع وعليه طبقة من المخاط.

2- سمكة الفسيخ السليم رائحتها طيبة، أما الفاسد رائحته "نتنه".

3-  قوام سمكة الفسيخ السليم متماسكا ولا يمكن فصل الرقبة عن الجسم بسهولة، والفاسد يكون القوام غير متماسك.

4- خياشيم سمكة الفسيخ السليم حمراء اللون ووردية.

5- فى الفسيخ الفاسد الخياشيم يميل لونها للبني أو الأسود .

6- عين سمكة الفسيخ السليم ذات بريق ولامعة وتكون حادة وغير غائرة ، فى الفاسد تظهر عكارة فى عدسة العين والعين غير لامعة.

7-  القشور فى الفسيخ السليم غير سهلة النزع، وفى الفاسد سهلة النزع.

8- سمكة الفسيخ السليم تكون غير منتفخة، وفى الفاسد تكون منتفخة. 

طريقة عمل الرنجة

- نضع الرنجة أو الفسيخ في طبق، ونقطع الرأس بواسطة سكين حاد وارمِها.

- مرر طرف سكين حاد برفق على جانب ظهر السمكة الملاصق للرأس ناحية الشوك؛ لقطع الجلد فقط دون الوصول للحم.

- اسحب طرف الجلد من أعلى إلى أسفل لنزعه بالكامل بمنتهى السهولة من الجانبين.

- افتح جسم السمكة نفسها وفرغ قلب بطنها الداخلي، وارفع البطروخ ثم ضعه جانبًا في طبق لتقديمه، ثم قم بنزع العمود الشوكي «السلسلة» منها وتخلى من اللحم ثم ترمى.

- تأكد أنها خالية من أي شوائب أو بقايا بطنها السوداء.

-يقطع فيليه الرنجة «اللحم المخلي»، وينقع في الزيت والليمون لساعة على الأقل ثم يوضع في طبق التقديم.

طريقة عمل الفسيخ

تقطيع الفسيخ وتنظيفه جيدا وسلخه من الجلد، وأكله بعد إضافة الليمون والبصل الأخضر والفلفل، والكمون له، وهذا الطريقة معتادة في محافظات الوجه البحري عامة «الدقلهية ودمياط، وكفر الشيخ، والغربية، والشرقية» بالإضافة إلى معظم محافظات الصعيد«قنا والبحر الأحمر والأقصر وأسوان، وبني سويف».

وتشتهر في الدول العربية مثل فلسطين والسودان بطرق أخرى لتقديم وجبات الفسيخ ومنها المهروس و المقلي والمشوي، بالإضافة إلي إضافات أخري مثل الفول السوداني والشطة والمسيد، إلا أن هذه الطرق غير مشهورة في مصر.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

4 دول إسلامية تعلن السبت أول أيام عيد الفطر لعدم ثبوت رؤية الهلال

موعد عيد الفطر 2026 دار الافتاء

موعد عيد الفطر 2026 .. بيان عاجل من دار الإفتاء تحدد الموعد الصحيح لرؤية هلال شوال

موعد صرف معاشات أبريل 2026

قرار رسمي من التأمينات.. موعد صرف معاشات أبريل 2026

رؤية هلال عيد الفطر

ظروف جوية غير مستقرة.. طقس اليوم يقلل فرص رؤية هلال عيد الفطر

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

هنصوم بكره ولا هنعيد.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026

النادي الأهلي

نجم جديد يدخل دائرة الإصابات.. لعنة الصليبي تضرب النادي الأهلي

مها متبولى

مها متبولي تفجر مفاجأة حول الحالة الصحية لشيرين عبد الوهاب: أحمد سعد اللي وداها المستشفى

أمين الشرطة الشهيد محمد زعلوك

مصرع أدهم الشرقاوي بالغربية .. ننشر صورة شهيد الشرطة في العملية

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | احذر تناول الكحك على معدة فارغة.. أضرار تناول الفسيخ والرنجة على الحامل وجنينها

برج العذراء

برج العذراء.. حظك اليوم الخميس 19 مارس 2026: خلافات بسيطة

تنظيف الحقيبة الجلد

استعدادا للعيد .. إليك طريقة تنظيف الحقيبة الجلد

بالصور

يصيب الملايين.. أسباب وطرق الوقاية من شلل النوم

دراسة: مخاطر خفية لتركيب الرموش الصناعية الدائمة على العين

بعد تأخر الإنجاب 4 سنوات.. سيدة مصرية تحمل في 8 توائم طبيعيًا

توترات عالمية وتحذيرات فلكية.. وفاء حامد تكشف كواليس الأيام الأخيرة من مارس؟

فيديو

مسلسل الكينج

"عاجبك منظري؟".. اعتذار رسمي من محمد إمام بعد جدل مشهد مسلسل "الكينج"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

المزيد