ارتفعت 35% قبل العيد.. سعر الرنجة والفسيخ 2026 في الأسواق

مع حلول عيد الفطر المبارك 2026، تصدرت أسعار الرنجة والفسيخ محركات البحث في مصر، بعد تسجيل زيادات ملحوظة بالتزامن مع زيادة الإقبال على شراء الأسماك المملحة، التي تُعد من أشهر عادات المصريين في العيد.



أسعار الرنجة والفسيخ في عيد الفطر 2026

شهد سعر الرنجة والفسيخ 2026 ارتفاعا ملحوظا بنسبة 35% مع اقتراب عيد الفطر المبارك.

أسعار الفسيخ اليوم

قد يصل سعر كيلو الفسيخ الى 600 جنيه في بعض الأماكن حسب الجودة والمنطقة السكنية.

- تراوح سعر الفسيخ البلدي من 280 إلى 380 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر الفسيخ المستورد من 300 إلى 400 جنيه للكيلو.

- كيلو الفسيخ البوري الممتاز تتراوح أسعاره في بعض الأسواق بين 500 و600 جنيه للكيلو

أسعار الرنجة اليوم

- سجل سعر كيلو الرنجة العادية من 130 إلى 150 جنيهًا للكيلو

- وتراوح سعر كيلو الرنجة المحلية من 110 إلى 170 جنيهًا

- تراوح سعر كيلو الرنجة المستوردة من 180 إلى 350 جنيهًا.

- سعر كيلو الرنجة الهولندي، يعتبر من أغلى أنواع الرنجة، وقد يصل سعر الكيلو في السلاسل التجارية الكبرى إلى 800 جنيه للكيلو.



أسعار الأسماك المملحة الأخرى

- تراوح سعر كيلو السردين المملح من 90 إلى 170 جنيهًا

- سجل سعر كيلو ملوحة مخلي فيليه 295 جنيهًا.

- سجل سعر الملوحة صغيرة الحجم 130 جنيهًا للكيلو.

- سجل سعر كيلو الملوحة متوسطة الحجم 180 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الملوحة كبيرة الحجم 195 جنيهًا للكيلو.

سبب ارتفاع أسعار الرنجة والفسيخ في العيد

يرجع ارتفاع الأسعار إلى عدة عوامل، أبرزها

- زيادة الطلب بشكل كبير مع قدوم عيد الفطر.

- ارتفاع تكلفة الإنتاج والنقل، بالإضافة إلى قلة المعروض مقارنة بحجم الإقبال.

- اختلاف الجودة بين البلدي والمستورد.

- زيادة الإقبال الشعبي

إقبال كبير رغم ارتفاع الأسعار

على الرغم من ارتفاع الأسعار، لا يزال الإقبال كبيرًا على شراء الفسيخ والرنجة، حيث تُعد من الطقوس الأساسية في عيد الفطر لدى المصريين، ولا يخلو منها أي منزل تقريبًا.

الا ان هناك نصائح مهمة عند شراء الفسيخ والرنجة، اهمها:

- الشراء من أماكن موثوقة.

- التأكد من الرائحة والجودة.

- تجنب التخزين لفترات طويلة.

- تناول كميات معتدلة.

علامات الفسيخ الفاسد

1- لون جلد سمكة الفسيخ السليم لامعا ومشدودا، أما الفاسد فالجلد غير لامع وعليه طبقة من المخاط.

2- سمكة الفسيخ السليم رائحتها طيبة، أما الفاسد رائحته "نتنه".

3- قوام سمكة الفسيخ السليم متماسكا ولا يمكن فصل الرقبة عن الجسم بسهولة، والفاسد يكون القوام غير متماسك.

4- خياشيم سمكة الفسيخ السليم حمراء اللون ووردية.

5- فى الفسيخ الفاسد الخياشيم يميل لونها للبني أو الأسود .

6- عين سمكة الفسيخ السليم ذات بريق ولامعة وتكون حادة وغير غائرة ، فى الفاسد تظهر عكارة فى عدسة العين والعين غير لامعة.

7- القشور فى الفسيخ السليم غير سهلة النزع، وفى الفاسد سهلة النزع.

8- سمكة الفسيخ السليم تكون غير منتفخة، وفى الفاسد تكون منتفخة.



طريقة عمل الرنجة

- نضع الرنجة أو الفسيخ في طبق، ونقطع الرأس بواسطة سكين حاد وارمِها.

- مرر طرف سكين حاد برفق على جانب ظهر السمكة الملاصق للرأس ناحية الشوك؛ لقطع الجلد فقط دون الوصول للحم.

- اسحب طرف الجلد من أعلى إلى أسفل لنزعه بالكامل بمنتهى السهولة من الجانبين.

- افتح جسم السمكة نفسها وفرغ قلب بطنها الداخلي، وارفع البطروخ ثم ضعه جانبًا في طبق لتقديمه، ثم قم بنزع العمود الشوكي «السلسلة» منها وتخلى من اللحم ثم ترمى.

- تأكد أنها خالية من أي شوائب أو بقايا بطنها السوداء.

-يقطع فيليه الرنجة «اللحم المخلي»، وينقع في الزيت والليمون لساعة على الأقل ثم يوضع في طبق التقديم.

طريقة عمل الفسيخ

تقطيع الفسيخ وتنظيفه جيدا وسلخه من الجلد، وأكله بعد إضافة الليمون والبصل الأخضر والفلفل، والكمون له، وهذا الطريقة معتادة في محافظات الوجه البحري عامة «الدقلهية ودمياط، وكفر الشيخ، والغربية، والشرقية» بالإضافة إلى معظم محافظات الصعيد«قنا والبحر الأحمر والأقصر وأسوان، وبني سويف».

وتشتهر في الدول العربية مثل فلسطين والسودان بطرق أخرى لتقديم وجبات الفسيخ ومنها المهروس و المقلي والمشوي، بالإضافة إلي إضافات أخري مثل الفول السوداني والشطة والمسيد، إلا أن هذه الطرق غير مشهورة في مصر.

