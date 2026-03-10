مصادرة 1250 كجم من الرنجة غير صالحة للاستهلاك بالغربية

تمكنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتورة نعمة عارف وكيل وزارة الطب البيطري اليوم من شن حملة مكبرة بالتنسيق مع إدارة تموين كفر الزيات وأطباء إدارة الطب البيطري بالمركز، وذلك في إطار تشديد الرقابة على الأسواق ومحال بيع الأسماك المملحة.

حملات بيطرية

كما أسفرت الحملة عن ضبط نحو 1250 كجم من الرنجة يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ضبط رنجة فاسدة

في ذات السياق صرحت الدكتورة نعمة عارف، وكيل وزارة الطب البيطري بالغربية، أن الحملات التفتيشية مستمرة على الأسواق ومحال بيع وتداول الأسماك المملحة والمنتجات الغذائية، خاصة مع الإقبال على هذه المنتجات، وذلك للتأكد من سلامتها وحماية صحة المواطنين.

ردع مخالفين

كما أوضحت أن مديرية الطب البيطري بالغربية لن تتهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين، مشيرة إلى أنه يتم المرور بشكل دوري ومفاجئ على الأسواق بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط أي منتجات غير صالحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.