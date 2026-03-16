الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

بطروخ الرنجة كنز غذائي.. إليك أهم فوائدها

ريهام قدري

يتناول الكثير من المصريين في العيد الرنجة وبطروخ الرنجة 


وأكد الدكتور محمد الوحاتي، طبيب التغذية العلاجية، أن بطروخ الرنجة تعد من الأطعمة البحرية الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة، موضحًا أنها تمد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية عند تناولها بكميات معتدلة.

وقال طبيب التغذية إن بطروخ الرنجة تحتوي على نسبة جيدة من البروتين، وهو عنصر مهم يساعد في بناء العضلات وتجديد خلايا الجسم، كما يمنح الشعور بالشبع لفترة أطول.


وأضاف أن بطروخ الرنجة مصدرًا غنيًا بـ الأحماض الدهنية أوميجا 3، التي تلعب دورًا مهمًا في دعم صحة القلب وتحسين وظائف المخ، كما تساهم في تقليل الالتهابات داخل الجسم.


وأوضح، أن بطروخ الرنجة تحتوي أيضًا على مجموعة من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين د وفيتامين ب12، وهما عنصران مهمان لدعم صحة العظام وتعزيز كفاءة الجهاز العصبي.
وأشار إلى أن بطروخ الرنجة يمكن أن تساعد في تعزيز جهاز المناعة لاحتوائها على عناصر غذائية ومضادات أكسدة مفيدة للجسم.


ونصح طبيب التغذية بضرورة تناول بطروخ الرنجة باعتدال، خاصة لمرضى ضغط الدم أو من يعانون من مشكلات في الكلى، بسبب احتوائها على نسبة مرتفعة من الأملاح، مؤكدًا أن إضافة الليمون والخضروات معها يساعد على تحقيق توازن غذائي أفضل.

بقفطان مغربي.. أسماء إبراهيم تلفت الأنظار بجمالها

لصحة العين و الجلد.. ما أهمية فيتامين أ؟

50 صورة من حفل توزيع جوائز الأوسكار 2026

