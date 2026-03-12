الرنجة المدخنة والعادية… اختلاف الطعم وطريقة التحضير

مع اقتراب عيد الفطر، يكثر الإقبال على الرنجة، سواء المدخنة أو العادية، لما تتميز به من طعم مميز وفوائد غذائية. وتختلف النوعان بشكل واضح في طريقة التحضير والطعم والقوام، ما يجعل كل نوع له محبيه.

الرنجة العادية تُحضر عن طريق تنظيف السمك وغسله جيداً، ثم تخليله بالملح لفترة محددة، ما يمنحه طعماً مالحاً ورائحة سمك طبيعية. أما الرنجة المدخنة، فتخضع بعد التخليل لعملية التدخين باستخدام أخشاب خاصة، ما يعطيها نكهة مدخنة مميزة ويقلل من الرائحة السمكية التقليدية، مع جعل اللحم أكثر تماسكا وقليل الرطوبة مقارنة بالعادية.

إضافة إلى ذلك، يساعد التدخين على زيادة مدة حفظ الرنجة المدخنة، ما يجعلها خياراً عملياً لمن يرغب في تخزينها لفترة أطول، سواء في الثلاجة أو المجمد.

وعلى الرغم من اختلاف النكهة، إلا أن كلا النوعين غني بالبروتينات والأحماض الدهنية المفيدة للجسم، مما يجعلهما خياراً صحياً ضمن وجبات العيد إذا تم تناولهما باعتدال.

خبراء التغذية ينصحون عند شراء الرنجة بالاهتمام بجودة السمك ومدة التخليل، والتأكد من عدم احتوائها على مواد حافظة زائدة، خاصة للأطفال وكبار السن. كما يمكن تقديم الرنجة مع الخضروات الطازجة أو على شكل سلطة لتقليل الملوحة والاستفادة من قيمتها الغذائية بشكل أفضل.

بهذه الطريقة، يظل كل من الرنجة المدخنة والعادية إضافة مميزة لمائدة العيد، مع اختلاف بسيط في الطعم والقوام يناسب أذواق الجميع.