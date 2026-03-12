قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحكومة: زيادة في حجم الاستثمارات الموجهة لقطاعات التنمية البشرية والأساسية
الأمم المتحدة: ارتفاع عدد النازحين المسجلين في لبنان إلى أكثر من 800 ألف نازح
جيش الاحتلال: أخطأنا بعدم التحذير مسبقًا من نية حزب الله تنفيذ عمليات إطلاق نار واسعة الليلة الماضية
أنقذ الأهلي.. تداعيات سقوط الزمالك أمام انبي في ليلة الخميس
أمين سر اقتصادية الشيوخ: لابد من زيادة معدلات الصناعة في مصر وحجم التصدير
إسرائيل تستهدف موقعًا نوويًا إيرانيًا في مجمع بارشين
في يوم الكلى العالمي.. نصائح ذهبية لحماية كليتك من الأمراض
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط أمريكية بمياه الخليج
ابنة عبد الله الرويشد تحتفل بخطبتها للفنان الكويتي محمد صفر.. شاهد
مقتل قيادي كبير في القوات الجوفضائية بالحرس الثوري
ترامب يبحث تقييد صادرات النفط الأمريكية
أحمد هشام: غلق كلي لشارع 26 يوليو بسبب أعمال مونوريل «وادي النيل – 6 أكتوبر».. ويوضح المسارات البديلة|فيديو
مرأة ومنوعات

الرنجة المدخنة والعادية… اختلاف الطعم وطريقة التحضير

الرنجة
الرنجة
ريهام قدري

مع اقتراب عيد الفطر، يكثر الإقبال على الرنجة، سواء المدخنة أو العادية، لما تتميز به من طعم مميز وفوائد غذائية. وتختلف النوعان بشكل واضح في طريقة التحضير والطعم والقوام، ما يجعل كل نوع له محبيه.

الرنجة العادية تُحضر عن طريق تنظيف السمك وغسله جيداً، ثم تخليله بالملح لفترة محددة، ما يمنحه طعماً مالحاً ورائحة سمك طبيعية. أما الرنجة المدخنة، فتخضع بعد التخليل لعملية التدخين باستخدام أخشاب خاصة، ما يعطيها نكهة مدخنة مميزة ويقلل من الرائحة السمكية التقليدية، مع جعل اللحم أكثر تماسكا وقليل الرطوبة مقارنة بالعادية.

إضافة إلى ذلك، يساعد التدخين على زيادة مدة حفظ الرنجة المدخنة، ما يجعلها خياراً عملياً لمن يرغب في تخزينها لفترة أطول، سواء في الثلاجة أو المجمد. 

وعلى الرغم من اختلاف النكهة، إلا أن كلا النوعين غني بالبروتينات والأحماض الدهنية المفيدة للجسم، مما يجعلهما خياراً صحياً ضمن وجبات العيد إذا تم تناولهما باعتدال.

خبراء التغذية ينصحون عند شراء الرنجة بالاهتمام بجودة السمك ومدة التخليل، والتأكد من عدم احتوائها على مواد حافظة زائدة، خاصة للأطفال وكبار السن. كما يمكن تقديم الرنجة مع الخضروات الطازجة أو على شكل سلطة لتقليل الملوحة والاستفادة من قيمتها الغذائية بشكل أفضل.

بهذه الطريقة، يظل كل من الرنجة المدخنة والعادية إضافة مميزة لمائدة العيد، مع اختلاف بسيط في الطعم والقوام يناسب أذواق الجميع.

الرنجة رنجة مدخنة عيد الفطر رنجة

