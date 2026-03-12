دوري أبطال إفريقيا| عبد الحفيظ يطمئن على الترتيبات الإدارية بعد وصول البعثة إلى تونس

حرص سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رئيس بعثة الأهلي الكرة المتواجدة في تونس، على الاطمئنان على كافة الترتيبات الإدارية الخاصة بالبعثة عقب وصولها إلى العاصمة التونسية اليوم، استعدادًا لمباراة الترجي المقررة مساء الأحد المقبل في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعقد سيد عبد الحفيظ جلسة مع وليد صلاح الدين، مدير الكرة، وأفراد الجهاز الإداري المتواجدين مع البعثة، لمراجعة الترتيبات الإدارية المتعلقة بالإقامة والانتقالات وملعب التدريب.

وأكد رئيس البعثة على تذليل كافة الصعاب، وتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين، لمواصلة التحضير للمباراة المهمة أمام الترجي.

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في العاشرة مساء الأحد المقبل بتوقيت تونس، الحادية عشرة بتوقيت القاهرة، في ذهاب الدور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا.